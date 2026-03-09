בביתן הישראלי בכנס הטכנולוגי MWC שהתקיים בברצלונה שוחחנו עם כמה מהמציגים על העתיד הטכנולוגי הממתין לכולנו בכל פינה של חיינו ועל מעמדה של ישראל כאומת סטראטאפ.

אריאל עמר מחברת WEARABLE DEVICES ועמית שגב, סמנכ"ל טכנולוגיה בחברת AVON AI, מספרים על הכנס האירופי הגדול המכנס בתוכו "מגוון מאוד רחב של חברות, מחברות שמייצרות אנטנות, חברות אנרגיה, כל דבר שקשור לתקשורת ועד לחברות הסלולר בקצה, שכולנו לקוחות שלהן".

עמר מספר על הנציגות הישראלית הגדולה שהגיעה ליריד בסיוע מכון הייצוא. על פריט מתוך תצוגת החברה שלו הוא מספר: "פיתחנו את רצועת החישה העצבית הראשונה בעולם, שמאפשרת לשלוט על מכשירים בעזרת תנועות היד", והוא מסביר: "כשאנחנו מזיזים את היד המוח שולח פקודה דרך מערכת העצבים, מפעיל את השרירים והשרירים מפעילים את היד. פיתחנו סנסורים שמאפשרים לזהות את ההולכה העצבית ובעזרת ai אנחנו יכולים לזהות מה היד עושה ולאפשר למשתמש לשלוט על המשקפיים החכמות שלו, על הטלוויזיה ועל המחשב בעזרת תנועות ידיים".

שגב משוכנע "שישראל ממשיכה להיות אומת הסטארטאפ. זה רק הולך וגדל", הוא קובע ועמר מצטרף אליו: "ישראל גם עכשיו היא אומת הסטארטאפ והסטארטאפ רק הולך ומתחזק בארץ".

את השתלבות הבינה המלאכותית בעולם הטכנולוגיה שניהם מתארים כהזדמנות המאפשרת פיתוח וקידום חברות באופן יעיל, מהיר, פשוט ועצמאי הרבה יותר מבעבר. ההשתלבות הזו "מאפשרת להביא את כל הרוח היזמית שיש לישראלים ולהוציא לפועל את הנטייה היזמית הרבה יותר מהר, הרבה יותר איכותי ובצורה יותר אינטנסיבית".

"עולם ה-AI הולך לכל פינה בחיים שלנו, לכל מקום", קובע עמר ומוסיף כי כפי שבעבר לא ניתן היה לשער עד כמה יהיה האינטרנט חלק בלתי נפרד מחיינו, כך יהיה גם בהשתלבות הבינה המלאכותית בחיינו. "העתיד הולך להיות מעניין".

שגב מוסיף: "אנחנו רואים שאחד הדברים שעוצרים היום חברות זה הפחד, החשש, ממה זה הולך לעשות. יש פה סוג חדש של כוח עבודה שאנחנו לא מכירים ואנחנו צריכים ללמוד לעבוד איתו. צריכים ללמוד לקבל את הביטחון והבטיחות לדעת שהוא יענה כמו שאנחנו רוצים ללקוחות, לדעת שהוא יתנהג בצורה הרצויה. ללמוד באופן כללי להתנהל עם זה, גם כחברות שמעסיקות פתאום כוח עבודה חדש וגם כלקוחות שפתאום כשאנחנו פונים לבנק שלנו לחברת הביטוח לחברת הסלולר מהצד השני הולך להיות נציג AI ולא נציג אנושי כמו שהתרגלנו עד היום".