דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, חשף במהלך הצהרתו הערב (ראשון) כי במהלך גלי התקיפות של חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן, הותקף מטה חיל האוויר של משמרות המהפכה.

הוא ציין כי המטה שימש כמפקדת השליטה המרכזית של כוחות האוויר של המשטר.

"מהמטה פעלו מפקדת יחידת הטילים הבליסטיים, מערך כלי הטיס הבלתי מאוישים ושאר מערכי החיל של המשטר. המטה אמון על גיבוש תמונת המצב המבצעית, וכן על תכנון מתקפות לעבר מדינת ישראל ומדינות האזור.

תקיפה זו מצטרפת לפגיעה הקשה במערך הטילים הבליסטיים של המשטר האיראני, ופוגעת ביכולתו לסנכרן ולתאם שיגורים לעבר מדינת ישראל. צה"ל ממשיך לתקוף להעמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו", אמר דפרין.