ועדת הבחירות לרבני עיר במשרד לשירותי דת הודיעה היום על קביעת המועד לבחירת רב העיר רמת השרון. הבחירות יתקיימו ביום רביעי, כ"ח בניסן, 15 באפריל, בבניין עיריית רמת השרון.

ההחלטה התקבלה לאחר תקופה ממושכת של המתנה, ובהתאם לתקנות שירותי הדת היהודיים, במטרה לבחור רב עיר קבוע שישמש סמכות רוחנית והלכתית עבור תושבי העיר.

ההצבעה תתקיים בין השעות 15:00 ל־17:30 בבניין עיריית רמת השרון, ברחוב שדרות ביאליק 41.

בראש ועדת הבחירות עומד הדיין (בדימוס) הרב נחום גורטלר, ואת עבודת הוועדה מרכז המזכיר צוריאל פורת.

כזכור, מאז שנת 2017 אין רב לעיר רמת השרון, לאחר פטירתו של הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל (92)

הרב אדלשטיין היה בצעירותו תלמיד ישיבת פוניבז' וזכה לעמוד בקשרי תורה עם בעל ה'חזון איש' זצ"ל. לאחר פטירת אביו מונה לשמש תחתיו כרבה של רמת השרון שם הקים את ישיבת השרון ועמד בראשה שנים רבות.