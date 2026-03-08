נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בוחן אפשרות להציב כוחות מיוחדים בשטח איראן במטרה להשתלט על האורניום - כך דיווחה הערב (ראשון) סוכנות הידיעות בלומברג.

לפי הדיווח הנשיא טראמפ שוקל אפשרות לבצע מבצע מיוחד על הקרקע באיראן שבמסגרתו יפעלו כוחות מיוחדים אמריקניים להשתלט על האורניום המועשר של איראן.

טראמפ אמר מוקדם יותר היום בריאיון לרשת ABC כי שינוי אפשרי בהנהגה בטהרן לא יוכל להחזיק זמן רב ללא גיבוי אמריקני. לדבריו, "המנהיג הבא של איראן לא יחזיק הרבה זמן מעמד אם לא יקבל את אישורי".

טראמפ התייחס גם לאיומים האזוריים מצד איראן וטען כי לפי הערכות בארצות הברית, טהרן תכננה מהלך רחב יותר באזור. "האיראנים תכננו לתקוף את כל המזרח התיכון ולהשתלט על כל המזרח התיכון", אמר.