הזמר והיוצר נעם שפייר משיק היום (ראשון) את הסינגל החדש "כנות", שיצא בכל הפלטפורמות הדיגיטליות. מדובר ביצירה אינסטרומנטלית המשלבת בין כלים אתניים לבין הפקה מודרנית.

בשיחה עם ערוץ 7 סיפר שפייר על ההתלבטות שקדמה להוצאת השיר בתקופה הנוכחית, "להוציא שיר חדש זה תמיד מרגש, האמת שהיתה לי התלבטות אם מתאים להוציא מוזיקה בתקופה הזאת. מלחמה בחוץ, למי יש ראש לזה? אבל במחשבה שניה, חשבתי שאולי דווקא עכשיו עוד יותר צריך מוזיקה. לא בתור בריחה - אסקפיזם - הפוך, כדי להתחבר יותר פנימה. לתת ללב להיזכר".

לדבריו, למוזיקה יש יכולת להחזיר את האדם אל עצמו, "למוזיקה יש כח להחזיר אותנו לעצמנו פנימה, להיפגש עם עצמנו באמת. בכנות".

שפייר הוסיף כי השיר נולד מתוך רגע אישי של שקט והתבוננות, "השיר 'כנות' נולד ברגע של שקט, ברגע שבו כל הרעש מסביב עצר לרגע והשאיר אותי לבד. בתקופה שבה הבינה המלאכותית לפעמים מחליפה את תביעת האצבע האנושית, הרגשתי צורך עמוק לתת מקום לרגש חשוף וכנה".

לדבריו, הבחירה ביצירה ללא מילים מאפשרת ביטוי רגשי רחב יותר, "יש משהו במוזיקה בלי מילים שאפשר לתת מקום לניואנסים של רגשות, שמילים היו קצת כובלות אותם. יש בשיר שילוב של קמנצ'ה, שבוכה וגם רוקד בו זמנית, יחד עם הפקה מעולם הרגש המערבי-מודרני. בשיר 'כנות' יש בקשה לתת לצלילים להגיד את מה שהמילים לפעמים מחסירות".