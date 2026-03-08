פרסום ראשון: חיילים בני ישיבות מגדוד 603 המשרתים ברוויה א' הביעו התנגדות לשירות לצד פרמדיקית שהוצבה בכלים ההנדסיים של הגדוד.

לדבריהם, נאמר להם כי אם יסרבו לשרת לצד החיילת הם עשויים להישפט. הפנייה הועברה לגורמי הצבא.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה, "הנושא טופל על ידי גורמי הפיקוד. צה"ל פועל כדי לאפשר למשרתיו שירות מותאם, במסגרת ההנחיות והנהלים הקיימים".

מבדיקת ערוץ 7 עולה כי לאור המאבק של בחורי ההסדר, הם לא יישפטו על ידי הקצינים שאיימו עליהם לצד העובדה כי בסוף לא ישרתו לצידה של הפרמדיקית.

במקביל התקבלה תלונה נוספת מחיילים המשרתים בגדוד 9212 בגבול רצועת עזה, בו שובצה חיילת במוצב ללא הכנה מוקדמת לתנאי שירות משותפים. יש לציין כי התברר שעוד טרם הגשת השאילתה לדובר צה"ל בנושא, הדבר טופל בהקדם על ידי גורמי הצבא במקום.

מארגון נשות לוחמים למען קדושת המחנה בארגון חותם נמסר: "בעוד מדינת ישראל במלחמת גבורה קיומית והיסטורית, וחיילי מילואים עוזבים את הבית כדי להגן על העם, אג'נדת היוהל"ם של עירבוב המינים פוגעת בהם ובמשפחתם. לא יתכן שבשטח, במוצבים, במגורים, ברק"מים, באיתורים מבצעיים ואף במקלחות ובשירותים יערבבו חיילות וחיילים בניגוד למוסר האנושי, היהודי ובניגוד להלכה.

אין שום דרך לדבר על גיוס חרדים בזמן שההתנהלות המבישה הזו פוגעת בצה"ל, בקדושת המחנה ובסיעתא דשמיא של השמירה על חיי החיילים שלנו. אנו קוראות לשר הביטחון ישראל כ"ץ מהליכוד לקחת אחריות על הנושא ולתקן מיד את המעוות, אשר פוגע בתיפקוד החיילים והחיילות ובכבודם במלחמה".