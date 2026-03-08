מנהל רדיו 'רן' בפרסית, רני עמרני, מומחה לאיראן, מספר בראיון לערוץ 7 על התחושות והתקוות בקרב העם האיראני סביב המערכה המתמשכת באיראן.

את הדברים פותח עמרני בהתייחסות לחשש שליווה עד לא מכבר את העם האיראני לנוכח ההתמהמהות של נשיא ארה"ב מיציאה למערכה, חששות שהתבדו לשמחתם של בני העם האיראני כאשר החלה המתקפה עם חיסולו של חמינאי. "זה היה הקלף שהם ייחלו לו", הוא אומר ומציין כי התקווה הייתה שחיסול בקנה מידה שכזה יגיע רק בסופה של המערכה, והנה הוא היה חלק מפתיחתה.

מאז, מספר עמרני, השמחה גדולה בקרב מתנגדי המשטר, "יש שירים שהוציאו לא רק איראנים בתוך איראן, אלא גם איראנים בכל העולם יצאו לרחובות עם דגלי ישראל, דגלי אמריקה ודגלי איראן של תקופת השאה, הוציאו שירים שמחים על חיסול חמינאי. עבורם זה הדבר הגדול ביותר שיכול להיות, להוריד את הפרעה האכזר שלהם, זה שמדכא אותם ונתן רק לפני חמישים או שישים יום פקודה לטבוח בהם, ואז פתאום הגיע המושיע, דונלד טראמפ עם מדינת ישראל, עם בנימין נתניהו, ובצעד הראשון מחסלים את האדם האכזר ביותר. בכל יום מפציצים את משמרות המהפכה. אותם אלו שירו באנשים באיראן חוסלו עכשיו בהפצצות".

עמרני מזכיר את מראות הטבח הקשים ומציין כי באירוע אחד בלבד נרצחו כתשע מאות מאזרחי איראן בידי שליחי השלטון. "אותן משאיות שלקחו ערימות של גופות האיראנים המוחים בתחילת ינואר, הן אותן משאיות שמלאות בגופות של משמרות המהפכה האכזריים שדיכאו את העם".

בדבריו דוחה עמרני את החששות שיש מי שמעלה מהאפשרות שטראמפ ייכנע ללחצים שלא ללכת עד הסוף. "טראמפ זה לא ביידן ולא אובמה. זה לא אחד שיעשה איתם הסכם", הוא אומר ורואה הקבלה בין הקשיית ליבו של פרעה להקשיית ליבו של חמינאי שהתנגד למשא ומתן, וכך גם יורשיו שמתעקשים שלא להיכנע. "אל דאגה. לא יהיה כלום חוץ מהתקפות שיביאו עד הפלת המשטר", הוא משוכנע.

אופטימיות מוצא עמרני גם במחלוקות הפנימיות באיראן סביב זהותו של היורש וסמכויותיו, מחלוקות המבטאות בעיניו בקיעים משמעותיים בהנהגה האיראנית.

באשר להחלטה לתקוף גם מדינות מוסלמיות, מסביר עמרני כי השאיפה של איראן היא להביא בכך ללחץ של אותן מדינות שיופעל על נשיא ארה"ב לאחר שייפגעו קשות בכלכלתן. השאיפה האיראנית היא להביא לסופה של המלחמה ללא כניעה, ואת זאת הם מקווים להשיג דרך לחץ עקיף על טראמפ. "בסוף קרה ההיפך. מדינות ערב לא רק שלא לחצו על טראמפ ועל ישראל להפסקת המלחמה אלא הצטרפו לברית המשותפת, ואפילו סעודיה מאיימת בכניסה למלחמה נגד איראן. המלחמה פרצה את הגבולות למלחמה השיעים והסונים. הטעויות של משמרות המהפכה הביא לכך שהם נגד כל העולם".

ומה באשר לשלב הבא, שלב התקוממות האזרחים באיראן? עמרני מציין בראש ובראשונה את שמחת האזרחים ברחובות ובבתים ואפילו בבתי קפה - ללא חשש מאמריקה וישראל שברור שלא יפציצו אזרחים. "הם מחכים לסוף ההפצצות, להכרזה האמריקאית על ניצחון ושזה הרגע הנכון לצאת לרחובות ולתפוס את מרכזי הערים. אני תולה תקווה באנשי הצבא האיראני, שהם לא אנשי משמרות המהפכה, לא הגרעין שתומך במשטר, אלא אנשי צבא לאומי שהגיעו מתוך העם ויש בהם, בחיילים ובקצינים, זעם גדול כי מי שנפגעו אלו המשפחות שלהם, האחים והאחיות, החברים שלהם שנרצחו במהומות. יש כאלה שכבר העלו סרטונים שבהם הם עורקים מהצבא ומצטרפים לעם כדי להגן עליהם כאשר הם ייכנסו לרחובות, אם משמרות המהפכה ירצו לירות בהם".

עד כה, אומר עמרני, אנשי הצבא נמנעו מלהתערב, מחשש לנוכח כוחם המשמעותי של אנשי משמרות המהפכה שבידיהם היו כוח אווירי, כוח ימי, טילים וחימוש רב. כעת, לאחר שהכוח הזה כבר לא בידיהם, ספינות מלחמה הוטבעו, מסוקים ומטוסים הופצצו על הקרקע ומשמרות המהפכה חלשים כל כך הסיכוי לכניסת הצבא משמעותי.

לאחר מהלך צבאי אזרחי שכזה, מקווה עמרני, ניתן יהיה לקבוע מועד לבחירות בעוד כחצי שנה ובהם יוכל להתמודד גם בנו של השאה לנשיאות או למלוכה, על פי בחירת העם האיראני עצמו.

"עבורי זה לא רק חלום", מספר עמרני על תחושתו לאחר תקופה ארוכה בה הרדיו שהקים מבקש לבטא את קול המאבק בשלטון העריצות של האייתולות, "אני אמנם ישראלי, אבל כמי שהגיע מאיראן ויש לו רגשות למדינה הזו, אני רואה את העם שמח וגם אני בעננים. זו מדינה יפה לטייל בה ויש בה הזדמנויות עסקיות רבות אחרי שיותר מארבעים שנה לא השקיעו שם בתשתיות. זו הזדמנות לחברות ישראליות ואמריקאיות. מחיר הנפט יירד ופתאום הכול נורמלי. לא יהיה מי שיממן את חיזבאללה שפשוט יתקפל כי לא יהיה מי שיתן לו גב. חמאס יתפרק מנשקו לבד, את החותים לא יהיה מי שיממן. הולך להיות עולם טוב לכולם", הוא אומר ומייחל לרגע בו יוכל לחזור לטיול שורשים בארץ בה נולד, בבית הישן בו גדל.