התפתחות בפרשת חקירת הפצ"רית: היועצת המשפטית של משרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק, הגישה הערב (ראשון) את תשובתה לבג"ץ וקבעה כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מנועה מלעסוק בתיק חקירת הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי.

לדברי קוטיק, ניגוד העניינים של בהרב-מיארה בתיק עדיין עומד בעינו, וחל גם על עוזריה האישיים. בעקבות כך, הודיעה קוטיק כי תיק החקירה יועבר להכרעתו של פרקליט המדינה, עמית איסמן, בנימוק שלא קיים מידע על מעורבות מוקדמת שלו בפרשה.

תשובת המדינה מגיעה בעקבות עתירה של התנועה לאיכות השלטון, ועל רקע פרסומים קודמים לפיהם במשטרה שקלו לזמן את בהרב-מיארה למתן עדות בפרשה.

החשד המרכזי בפרשה נוגע לכך שהייעוץ המשפטי לממשלה הוטעה על ידי הפצ"רית ואנשיה בכל הנוגע לבדיקה סביב הדלפת סרטון האירועים מבסיס שדה תימן - בדיקה שעל פי החשד הייתה מזויפת.