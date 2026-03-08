בהודעה שנשלחה לעובדי מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא נכתב כי בהתאם להנחיות פיקוד העורף אין בשלב זה פעילות חינוכית בתוך בתי הספר.

לפי ההודעה, עובדי אחזקה, עובדי פנימייה ועובדים נוספים שאינם יכולים לבצע את עבודתם מרחוק מתבקשים לנצל את הימים הללו כימי חופשה. במקרים אלו, הימים שבהם אינם מתייצבים לעבודה ינוכו ממכסת ימי החופשה הצבורה שלהם.

ברשת הדגישו כי ההנחיות ניתנו על רקע המצב הביטחוני והיעדר פעילות חינוכית במוסדות, וכי הרשת פועלת בהתאם להנחיות הרשויות והגורמים המוסמכים בתקופה זו.

על רקע ההנחיה נשמעה גם טענה מצד אחת העובדות הסוציאליות העובדות במוסדות הרשת. לדבריה, במקום לנצל את התקופה כדי לחזק את התלמידות ולתת מענה רגשי בזמן מלחמת "שאגת הארי", הוחלט להוציא את העובדות לחופשה על חשבונן.

ברשת התייחסו לסוגיית ימי החופשה ומסרו בתגובה לערוץ 7, "ככלל, הרשת פועלת על פי הנחיות המדינה ותעשה כל מאמץ שכלל עובדיה יזכו לתשלום מלא בימים אלה כשאין עבודה ותפעל מול כלל הגורמים למען מטרה זו".

ביחס לחרושת השמועות גם ביחס להוצאה לחל"ת, טענו ברשת: "הנהלת הרשת לא הנחתה להוציא לחל"ת צוותי הוראה".