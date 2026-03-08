במלחמה הנוכחית, המושג "עליונות אווירית" קיבל משמעות חדשה ומרחיקת לכת. ישראל, המצויה תחת מתקפות טילים בליסטיים ממרחקים, נשענת בין היתר, על מערכת ה"חץ".

סגן נ', המשרתת כקצינת זיהוי ומנהלת חיישנים במערך ה"חץ", מספרת לערוץ 7 על העבודה היומיומית שמטרתה להציל חיים ולהגן על אזרחי המדינה.

"אנחנו למעשה מיירטים את הטילים מאיראן", היא אומרת בפשטות. "זו תחושה משמעותית, גאווה. עבדנו על זה הרבה זמן, התאמנו על זה הרבה זמן, ואנחנו לומדים כל יום מחדש".

הפער בין השקט שבתוך מרכז ניהול היירוטים לבין הסערה המשתוללת בחוץ הוא אחד המאפיינים המרתקים של שירותה. בעוד המיירטים דוהרים אל מחוץ לאטמוספירה כדי להשמיד את האיומים, נ' וצוותה מנהלים את הקרב דרך נתונים, אותות ומכ"מים. "כשאני עושה את זה, יש לי המון אדרנלין", היא משתפת בתחושות המלוות את רגע השיגור. "זה לא דבר קל. אנחנו עושים את הכל בשביל להגן עלינו, על החברים והמשפחה בבית".

מערכת החץ צילום: משרד הביטחון

לדבריה, למרות השעות הרבות שבילו בסימולטורים ובאימונים, דבר לא משתווה לרגע שבו המכ"ם מזהה שיגור אמת. "ברגע האמת זה תמיד נראה אחרת. יש לנו רק מטרה אחת, שזה כמובן להגן על הארץ שלנו". .

היציאה מהמשמרת היא הרגע שבו המשמעות הפיזית של העבודה הקשה פוגשת את המציאות. "כשאתה יוצא החוצה, פתאום אתה רואה שבאמת הגנת, וזה מטורף", אומרת נ' בהתרגשות. "האדרנלין שווה את כל מה שעשינו, כל האימונים, כל היציאה לקצונה, כל הדרך שעשיתי. אתה באמת מבין את המשמעות של מה שאתה עושה, שבאמת יש אנשים בבית שיושבים וסומכים עליך".

היא מבקשת להדגיש כי ההצלחה המבצעית היא תוצר של עבודת צוות רחבה, הכוללת לא רק את הקצינים המפעילים אלא מערך שלם של תומכי לחימה. "אנחנו בטוחים שיהיה טוב, ואנחנו כולנו דרוכים וכולנו מוכנים. אנחנו אפילו מוכנים לעוד זמן ארוך, אם צריך, כמה שיידרש".