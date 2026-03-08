טרגדיה במושב בדרום הארץ: שני אחים תושבי המקום, נפטרו בהפרש של שעות בודדות זה מזה, ככל הנראה כתוצאה מדום לב פתאומי.

האירוע הקשה החל בשעות הבוקר, כאשר אחד האחים חש ברע והתמוטט. כוחות הרפואה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו, כשההערכה הראשונית היא שלקה בדום לב. בעוד בני המשפחה המומים וכואבים מתחילים לעכל את הבשורה המרה ולהיערך לסידורי הקבורה, התמוטט גם אחיו של המנוח בפתאומיות.

צוותי מד"א שהגיעו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות ומתקדמות, אך למרבה הצער, נאלץ לקבוע את מותו - ככל הנראה מדום לב.

גורמים בקהילה סיפרו בכאב: "מדובר בטרגדיה נוראית שאי אפשר לתפוס בשכל. עוד לא הייתה הלוויה של האח הראשון - וכבר אנחנו צריכים לקבור את השני. זהו יום שחור למושב ולמשפחה, הלב פשוט נשבר".