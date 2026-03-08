ראש מועצת עראבה, אחמד נאסר, נורה הערב (ראשון) ביישוב ונפצע באורח בינוני. יחד עמו נורה גם ראש הוועד העממי וחבר המועצה אנואר יאסין שנפגע גם כן באורח בינוני. השניים פונו לבית חולים.

מיד עם קבלת הדיווח על אירוע הירי, הוזנקו כוחות משטרה גדולים לעיר עראבה.

השוטרים החלו בביצוע סריקות נרחבות באזור בניסיון לאתר חשודים במעשה, ובמקביל הוקמו מחסומים בדרכי היציאה מהיישוב.

ראש עיריית עראבה היה מאוים בדרגה גבוהה על ידי גורמי פשיעה בין היתר בגלל מכרזים עירוניים.

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן הגיב: "אלימות וירי הם פסולים וחמורים כלפי כל אדם. ירי לעבר ראש רשות מקומית מהווה חציית קו אדום חמורה. פגיעה בנבחר ציבור היא פגיעה ישירה בשלטון המקומי וביכולת של הרשויות לשרת את תושביהן. חדירת האלימות והפשיעה למרחב הציבורי ולמוקדי הנהגה מקומיים היא תופעה מסוכנת שאסור להשלים עמה. אני קורא למשטרת ישראל לפעול במהירות ובנחישות לאיתור היורים ולמצות עמם את הדין במלוא החומרה".