צוות ניידת טיפול נמרץ של מגן דוד אדום, שהיה בדרכו לבית החולים עם יולדת, נאלץ לעצור הערב (ראשון) את הנסיעה סמוך למחלף נבטים כדי לבצע לידת חירום בתוך האמבולנס.

השמחה על הלידה המוצלחת הייתה מהולה בחרדה מיידית: שניות ספורות לאחר שהתינוק השמיע את בכיו הראשון, והצוות עודו מטפל בחבל הטבור, החלו להדהד בטלפונים הסלולריים התרעות "צבע אדום" על שיגור טילים מאיראן לעבר אזור הדרום.

אלעד פס, הפראמדיק שהוביל את הצוות, פעל בקור רוח תחת לחץ כפול. הוא הנחה את הנהג לעצור מיד בצד הדרך במקום בטוח ככל הניתן. בזמן שהדי הפיצוצים נשמעו ברקע, אנשי הצוות חבשו קסדות ולבשו שכפ"צים, ומיד פעלו למיגון היולדת והמלווה ששהה בניידת.

ברגע מרגש במיוחד, פס לא הסתפק בציוד המיגון הסטנדרטי; הוא עטף את התינוק הטרי בזרועותיו והגן עליו בגופו שלו עד להסרת האיום. רק לאחר שחלפה הסכנה והתקבל אישור להמשיך, פינה הצוות את האם המאושרת ואת בנה לבית החולים, כשמצבם של השניים טוב.

"גם תחת איום ביטחוני ובתנאים מורכבים ביותר, הצוותים שלנו ממשיכים לפעול למען המטרה העליונה - הצלת חיים", מסרו במד"א.