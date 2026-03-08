סוכנות הידיעות האיראנית 'פארס' דיווחה כי באופן רשמי מועצת המומחים באיראן בחרה במוג'תבא חמינאי למנהיג העליון החדש של איראן.

מוג'תבא בן ה-56 איבד את רעייתו בתקיפה שבה חוסל גם אביו והוזכר כמועמד אפשרי להנהגה. הוא שירת במלחמת איראן-עיראק. הפרשן אהוד יערי דיווח הערב כי אביו ביקש בצוואתו שלא למנות את בנו במקומו.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס מוקדם יותר לנושא המינוי ואמר כי מי שימונה לתפקיד "לא יאריך ימים אם לא יקבל את האישור שלנו".

דובר צה"ל בפרסית, סא"ל במיל' כמאל פנחסי, רמז גם הוא שישראל לא תאפשר מינוי מנהיג עליון חדש ותדאג לחיסולו. "אחר סיכול הצורר חמינאי, משטר הטרור האיראני מנסה להשתקם ולבחור מנהיג חדש. מועצת המומחים האיראנית שלא התכנסה כבר ארבעים שנה הולכת להתכנס בקרוב בעיר קום, ואנחנו רוצים להגיד לכם שהזרוע של מדינת ישראל תמשיך לרדוף אחרי כל יורש ואלו שמנסים למנות את היורש. אנחנו מזהירים את כל מי שמתכנן להשתתף בוועידה לבחירת היורש - לא נהסס לפגוע גם בכם".