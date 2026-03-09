הקלטה משיחה בין קצין יחידת 504 לבין תושב הדאחייה דובר צה"ל

צה"ל פרסם שיחה בין קצין ביחידה 504 לבין תושב הדאחייה בלבנון, במסגרת פעילות כוחות צה"ל נגד ארגון הטרור חיזבאללה.

השיחה התקיימה במהלך התקשרויות שמבצעים קציני היחידה עם תושבים במוקדי התקיפות כדי להזהירם ולהנחות אותם להתפנות למען ביטחונם.

במהלך השיחה סיפר התושב לקצין כי מחבלי חיזבאללה מגרשים אזרחים מבתיהם ואף מאיימים עליהם. לדבריו, האזרחים בלבנון אינם עומדים לצד הארגון אלא לצד המדינה הלבנונית.

עוד אמר התושב במהלך השיחה, "תפטרו אותנו מהם כבר, מחיזבאללה, אני איתכם, הם גירשו אותנו מהבתים שלנו".

בצה"ל מציינים כי לאורך השנים הקים חיזבאללה בדאחייה אתרים רבים לייצור ולפיתוח אמצעי לחימה. בין היתר מדובר באתרים הקשורים לפרויקט דיוק הטילים של הארגון.

לפי צה"ל, הארגון השקיע עשרות שנים בבניית מצבורי נשק הכוללים טילים מדויקים ומתקדמים שסופקו על ידי איראן. מצבורי הנשק מיוצרים ומאוחסנים בתשתיות אזרחיות, כולל בתוך בתים באזורים שונים בלבנון.

במהלך השנתיים האחרונות תקף צה"ל מטרות מסוג זה, ובהן מחסני אמצעי לחימה, אתרי ייצור וכן טילים ורקטות שבידי הארגון. בצה"ל טוענים כי מדובר בהוכחה נוספת לניצול האוכלוסייה האזרחית בלבנון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.