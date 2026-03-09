חברת שבא, המנהלת ומפתחת את מערכות התשלומים הלאומיות בכרטיסי חיוב ו-ATM, מפרסמת את נתוני ההוצאות של הציבור הישראלי בשבוע הראשון למבצע "שאגת הארי" בין הימים 1 עד 7 במרץ 2026.

מהנתונים עולה כי סך ההוצאות באמצעות כרטיסי חיוב הגיע ל-7.048 מיליארד שקלים.

מדובר בירידה של 48% לעומת השבוע שקדם למבצע, בין ה-22 ל-28 בפברואר 2026, שבמהלכו היקף ההוצאות עמד על 13.538 מיליארד שקלים. הנתונים מצביעים על ירידה חדה בפעילות הצרכנית עם תחילת המבצע.

עוד עולה כי ההוצאות בשבוע הראשון של "שאגת הארי" היו גבוהות בכ-9% מהשבוע הראשון של מבצע "חרבות ברזל" בין ה-8 ל-14 באוקטובר 2023, אז עמדו ההוצאות על 6.489 מיליארד שקלים. לעומת זאת, הן היו נמוכות בכ-5% מהשבוע הראשון של מבצע "עם כלביא" בין ה-13 ל-19 ביוני 2025, שבו הגיעו ההוצאות ל-7.392 מיליארד שקלים.

בפילוח לפי ענפי הצריכה עולה כי בענפי המזון נרשמה עלייה בהוצאות הציבור, כאשר ברשתות המזון נרשמה עלייה של 2.2% ובקצביות, במאפיות ובמכולות נרשמה עלייה של 4.6%. מנגד, בענפי המשק האחרים נרשמה ירידה חדה, כאשר בענף ההלבשה וההנעלה נרשמה ירידה של 59% ובענף המסעדות, בתי הקפה והמזון המהיר ירידה של 37%.

מניתוח גיאוגרפי של ההוצאות עולה כי בעיר אילת נרשמה ירידה של כ-62% בהוצאות בכרטיסי אשראי בשבוע הראשון של המבצע לעומת השבוע שקדם לו. בירושלים ובתל אביב נרשמה ירידה של 53% בהיקף ההוצאות.

עוד עולה כי בקריית שמונה פחתו ההוצאות בשיעור של 46%. בעיר שדרות נרשמה ירידה מתונה יותר בהיקף ההוצאות, שעמדה על 28%.