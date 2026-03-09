הריקודים בגבעת "שירת ציון" ללא קרדיט

במעמד חגיגי קבע הרב יהושע שמידט, רב היישוב שבי שומרון וראש ישיבת נחלת יוסף, מזוזה בבית משפחת מלכיאל שעברה להתגורר בגבעת "שירת ציון". האירוע נערך בהשתתפות תושבים ובשמחה וריקודים במקום.

גבעת "שירת ציון" הוקמה לפני כארבעה חודשים צפונית לקדומים, בשטח B. לפי התושבים, הקמת הנקודה מהווה צעד משמעותי באזור ללא נוכחות יהודית ומחברת בין היישובים קדומים ושבי שומרון.

ברכס שעליו הוקמה הגבעה נמצאים שרידים של כפר יהודי קדום מתקופת בית שני. במקום אותרו בתים ושומרות, בריכות מים עתיקות ומקווה טהרה, שלדברי התושבים ניצלו משוד עתיקות בעקבות הקמת הנקודה.

עוד ציינו התושבים כי באזור קיימות מחצבות רבות, שלטענת ארכיאולוגים שימשו לחציבת אבנים עבור העיר שומרון המקראית - סבסטיה. לאחר שלב ההתבססות הראשונית, שכלל פריצת שבילים והקמת תשתיות בסיסיות, הוכשר השטח לכניסת משפחה למקום.

לדברי התושבים, תנאי החיים בגבעה מאתגרים, בין היתר בשל היעדר קו מים סדיר והסתמכות על חשמל סולארי מצומצם שאינו מאפשר חימום מספק וצרכים בסיסיים נוספים.

לאחר קביעת המזוזה נשא הרב שמידט דברים וחיזק את ההתיישבות במקום. בדבריו אמר, "אנו נמצאים בתקופה של כיבוש, מטוסינו כובשים במרחק רב, וכאן משפחות חלוציות כובשות את ארץ ישראל, אנו נמצאים בתקופת גאולה ואין יותר מתאים מערב חג הגאולה לכבוש וליישב את ארץ ישראל. אנחנו מחזקים את ההתיישבות במקום ומייחלים שתפרח ותשגשג".

התושבים מסרו: "למרות התנאים המאתגרים החלטנו לעבור לגור בגבעה החשובה הזאת, בע"ה עוד יהיה כאן ישוב פורח ורשמי, ועוד משפחות עתידות להצטרף למקום. מהרכס עליו הגבעה הוקמה ניתן לראות את סבסטיה - שומרון העתיקה, לשם מביטות ענינו ומשם אנו שואבים את הכוחות לתקופה זו, מחלוצי גוש אמונים, חלוצי ההתיישבות, שההצלחה שלהם ניכרת ואין עליה עוררין".