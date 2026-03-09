ח"כ אכרם חסון בריאיון מכאן

בריאיון לערוץ הטלוויזיה הישראלי בשפה הערבית 'הלא TV', נשאל חבר הכנסת אכרם חסון ממפלגת 'תקווה חדשה' מי חזק יותר - נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ או ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בתשובתו אמר חסון, "טראמפ לא יכול להצליח ללא בנימין נתניהו ומדינת ישראל". לדבריו, "ישראל היא המדינה השנייה בחשיבותה אחרי ארה"ב. ישראל חזקה יותר מרוסיה ואף חזקה יותר ממדינות רבות באירופה".

בהמשך התייחס לעוצמתה הביטחונית של ישראל ואמר, "לישראל תעשיות צבאיות שעולות על כל התעשיות הביטחוניות בעולם".

עוד אמר, "והפעולות שהמוסד ביצע עד כה באיראן ובפרברי ביירות, בסוריה ובעזה יחד עם שאר המקומות בעולם מוכיחות שיראל היא מעצמה עוצמתית שאי אפשר להתעלם ממנה או לזלזל בה כפי שניסו ארדואן ואיראן".

חסון שיבח גם את הקשר בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ ואמר, "ראש מדינה קטנה (נתניהו) ביקר בארה"ב שבע פעמים, נפגש עם הנשיא האמריקאי ותכנן עמו והוא זה ששכנע את וטראמפ שזו ההזדמנות האחרונה להביא שלום למזרח התיכון. וטראמפ יוכל לזכות בפרס נובל לשלום אחרי שיחסל את המשטר האיראני".