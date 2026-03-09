זירת התאונה בקריית מוצקין תיעוד מבצעי מד"א

בית החולים רמב"ם בחיפה הודיע הבוקר (שני) כי נקבע מותו של רוכב אופנוע בן 22 שנפצע באורח קשה בתאונת דרכים שאירעה אתמול בקריית מוצקין.

לפי עדויות מהזירה, הצעיר איבד שליטה על האופנוע במהלך אזעקה שנשמעה באזור.

הוא פונה לבית החולים במצב קשה, שם הועבר לניתוח חירום וחובר למכונת אקמו בניסיון להציל את חייו.

חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי בזירת התאונה ופינו אותו לבית החולים כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית.

חובשים מיחידת האופנועים של מד"א גל סטבסקי, יועד עמר ונתן שחר סיפרו, "הפצוע שכב במרכז הכביש, לצד האופנוע שלו כשהוא מעורפל הכרה לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים שהתרחשה במהלך אזעקה. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב".