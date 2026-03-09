הצית רכב – ונדלק בעצמו דוברות המשטרה

נער בן 17 מהצפון נעצר בתום מצוד של שבועיים, לאחר שהצית רכב ביישוב נאעורה - ונדלק בעצמו במהלך המעשה.

האירוע התרחש בסוף ינואר, כאשר במוקד 100 התקבל דיווח על רכב שהוצת ביישוב. שוטרי המחוז הצפוני שהגיעו לזירה איתרו בהמשך הרחוב טרקטורון ששימש את המציתים, כאשר במקביל בעליו דיווח כי הוא נגנב.

במהלך החקירה הגיעו החוקרים לסרטונים שבהם נראו שני החשודים בזמן ההצתה. במהלך ביצוע המעשה נדלקו השניים בעצמם, נטשו את הזירה בריצה והטרקטורון שעליו הגיעו עלה גם הוא באש.

בהמשך עלה החשד כי בנו בן ה-17 של בעל הטרקטורון הוא אחד המעורבים באירוע. השוטרים פתחו בניסיון לאתרו לאחר שלא הגיע לביתו ולבית הספר במשך כשבועיים.

בתום המצוד הצליחו שוטרי המחוז הצפוני לעצור את החשוד עם יציאתו מאזור ואדי עארה. בבדיקה שנערכה על גופו אותרו סימני כוויות רבים.

עם סיום החקירה הגישה פרקליטות מחוז צפון כתב אישום לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת בעבירות הצתה ושיבוש מהלכי משפט, לצד בקשה למעצר הקטין עד תום ההליכים.

במשטרה מסרו כי הם רואים בחומרה עבירות הצתה, פגיעה ברכוש וסיכון חיי אדם, וכי ימשיכו לפעול בנחישות למיצוי הדין עם המעורבים.