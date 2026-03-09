בזמן אזעקות שנשמעו בירושלים בעקבות מבצע "שאגת הארי", תהילה, שילדה תאומים לפני כשבועיים, נשארה רגועה מאחר ששהתה לצד התינוקות בפגיה הממוגנת במרכז הרפואי שערי צדק.

תהילה הגיעה לבית החולים לאחר שבבדיקה שגרתית במרפאת כללית התברר כי היא בלידה פעילה. לדבריה, "הגעתי לשערי צדק לאחר שבביקור שגרתי במרפאת כללית התברר שאני נמצאת בלידה פעילה עם פתיחה של 4.5 ס"מ".

לדבריה, "הגעתי יחד עם בעלי אביתר, כשהתכנון היה ללדת בלידה רגילה. הלידה לא התקדמה מספיק, וכשהרופאים והמיילדות ראו שיש מצוקה לעובר, הם אמרו שצריך להיכנס מיד לניתוח קיסרי דחוף וכך פעלנו".

בני הזוג סיפרו כי בתחילה חששו מהמצב, אך הניתוח עבר בהצלחה. לדבריהם, "בהתחלה חששנו, אבל ברוך השם בזכות צוות מופלא, הניתוח עבר בשלום והתאומים נולדו בריאים ושלמים - קודם נולדה הבת, במשקל 1.750 ק"ג, שהספקנו כבר לבחור לה שם - יעל, ולאחר מכן נולד הבן במשקל 1.650 ק"ג, שלו עדיין אין שם כי לא עשינו ברית מילה בגלל מצבו הרפואי".

התאומים שוהים בפגיה כבר למעלה משבועיים ומלווים על ידי הצוות הרפואי. עם תחילת מבצע "שאגת הארי" השתנתה המציאות עבור המשפחה.

תהילה סיפרה, "כשהתחילו האזעקות לא פחדנו על עצמנו או על התאומים מאחר שהפגיה ממוגנת, אבל חשבנו ישר על ארבעת הילדים שלנו שנמצאים בבית עם בייביסיטר. התארגנו מהר והעברנו אותם לסבא ולסבתא, כדי שבכל הזמן שאנחנו לא נמצאים בגלל שאנחנו בבית החולים, תהיה לילדים אווירה חמה ומוכרת ככל שניתן".

אביתר סיפר על התמיכה במשפחה ואמר, "אנחנו שותפים גם בחיים וגם בקריירה, יש לנו עסק משותף. היה לי ברור שאני לא עוזב את תהילה ואת התאומים לשנייה, גם בזמן מלחמה, ושאהיה לצידה כל הדרך עד שהתאומים ישתחררו מהפגיה".

"אנחנו כל כך מחכים שהתאומים יתחזקו מספיק ושנוכל להשתחרר במהרה ולקיים את ברית המילה ושעד אז המלחמה תגמר עם התוצאות הטובות ביותר", סיכמה תהילה.

מנהל הפגיה, ד"ר ירון נוה, אמר: "הפגיה בשערי צדק, שהיא הגדולה בישראל, ממוגנת באופן מלא, כדי לאפשר לפגים ולהורים תנאי שהייה מיטביים ללא כל צורך בהעברתם למקומות אחרים. הצוותים הרפואיים, הסיעודיים והפרא-רפואיים המצויינים שלנו מתורגלים היטב לעבוד במצבי חירום בשנתיים וחצי האחרונות, ושום דבר לא מסיט את תשומת ליבנו מהמשימה החשובה - לתת את הטיפול הטוב ביותר לכל פג ולספק ליווי אישי ורגיש לכל הורה".

מנהלת האחיות במערך המיילדות, בת עמי ישראל, ציינה: "אנו עוטפות את היולדות שלנו מרגע ההגעה לחדרי הלידה ועד השחרור כדי לתת להן את השקט ואת הנוחות המקסימלית לטובת הלידה. צוות המיילדות יחד עם הצוות הרפואי וצוותי מחלקות היולדות המעולים שלנו מעניקים את הטיפול האישי והמוכר של שערי צדק לכל יולדת. יש לנו את הזכות להיות חלק בהבאת חיים לעולם ובתקופה זו במיוחד אנו רתומות למשימה במסירות גדולה".