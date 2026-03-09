ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) הגיש שאילתה לשר הבטחון ישראל כץ בעקבות מקרה של בן ישיבה כלוא שלא הורשה לשמוע את קריאת פרשת "זכור" מספר תורה בשבת האחרונה.

יהודה חיון, בן ישיבה הכלוא למעלה משבועיים בכלא 10 בגין אי התייצבות לגיוס, סיפר לחבריו כי בשבת זכור לא הורשה לשמוע את קריאת הפרשה מספר תורה. "לראשונה מאז גיל עשר לא שמעתי פרשת זכור מספר תורה, שהיא מצוות עשה מדאורייתא", אמר.

בשאילתה שאל ח"כ פרוש: האם המקרה יתוחקר ומהן מסקנות התחקיר; האם חודדו הנהלים בצבא ביחס לזכויות עצירים דתיים; כיצד יובטח שמקרים דומים לא יישנו בעתיד; ומדוע הצבא ממשיך לעצור בני ישיבות למרות שאינו מסוגל להתאים את תנאי המעצר לצורכי הדת.

ח"כ פרוש הגיב: "נמנע באופן חמור מבן תורה העצור בכלא הצבאי לשמוע קריאת 'זכור' מספר תורה, מצוות עשה מדאורייתא. מדובר במקרה חוזר שבו אנו למדים כי הצבא אינו ערוך בשום אופן לכליאתם של בני ישיבות, ועל אף זאת ממשיכים לעצור לומדי תורה."

"זהו ביזיון מוחלט שבמדינה בשלטון של יהודים עוצרים בני ישיבות בעוון לימוד תורה", הוסיף פרוש. "זה חמור פי כמה וכמה כאשר במסגרת המעצר כופים עליהם לעבור על מצוות התורה".

בלשכת פרוש ציינו כי אמנם שר הבטחון עסוק בימים אלה בניהול המערכה מול איראן, אך כיוון שהמעצרים נמשכים גם בימים אלו למרות המלחמה, מוטלת עליו האחריות לטפל בדחיפות במקרים אלה ולוודא שלא תיפגע זכותם הדתית של עצורים, וכן להשיב בהקדם לשאילתה שהוגשה.