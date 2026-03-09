שופט בית המשפט המחוזי עמית מיכלס קיבל היום (שני) שוב את ערר המשטרה על החלטת שופט בית משפט השלום מנחם מזרחי, וקבע כי יועץ ראש הממשלה, יונתן אוריך, ימשיך להיות מנוע מיצירת קשר עם ראש הממשלה לעוד עשרה ימים.

החלטת השופט מיכלס מבטלת את קביעת השופט מזרחי שהאריך את תנאי השחרור של אוריך אך לא האריך את האיסור ליצור קשר עם ראש הממשלה.

השופט קבע כי בהחלטה קודמת של בית המשפט המחוזי נקבע במפורש כי על אוריך חל איסור ליצור קשר עם המעורבים בפרשה בהתאם לרשימה שהגישה המדינה, הכוללת גם את לשכת ראש הממשלה.

בתוך כך נחשף בהחלטה כי המשטרה ניסתה פעמיים לגבות עדות מנתניהו במסגרת החקירה. בית המשפט ציין כי נעשו כבר שני ניסיונות לתאם את גביית העדות, אך הם לא צלחו בשל עומס עבודתו של נתניהו בימיה הראשונים של מבצע 'שאגת הארי'.

בית המשפט הדגיש כי האיסור על יצירת קשר אינו תנאי מכביד במיוחד, וכי יש להעדיף את טובת החקירה ואת הצורך למנוע אפשרות לשיבוש החקירה.

בסיום ההחלטה נקבע כי האיסור על יצירת קשר בין אוריך לבין ראש הממשלה יעמוד בתוקפו עד 19 במרץ, בנוסף לשאר תנאי השחרור שנקבעו.