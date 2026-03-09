בזכות יתרונותיהן הרבים, קרנות פרייבט אקוויטיביססו בעשור האחרון את מעמדן כאפיק השקעה מרכזי בארץ ובעולם. לפי חברת הייעוץ הבינלאומית McKinsey, שווי עסקאות הפרייבט אקוויטי שבוצעו בעולם בשנת 2024 הגיע לסכום המוערך בכ- 2 טריליון דולר - נתון שממחיש את היקף העסקאות המשמעותי גם בסביבה כלכלית דינאמית.

השקעות אלו כוללות מאפיינים ייחודיים שחשוב להכיר ולבחון את מידת התאמתם לצרכים שלכם. בשורות הבאות ריכזנו את 4 הקריטריונים שיסייעו לכם לבחון את מידת ההתאמה של השקעות פרייבט אקוויטי לצרכים שלכם.

מהן קרנות פרייבט אקוויטי?

קרן השקעות פרטית (באנגלית Private Equity, או בקיצור PE) היא קרן המשקיעה באופן ישיר בחברות פרטיות או בנכסים, במטרה להשביח ולמכור אותם ברווח לאחר תקופת זמן מוגדרת. קרנות אלו אינן נסחרות בבורסה, ובשל כך נבחנות לעיתים כחלק ממערך גיוון בתיק ההשקעות, מאחר שמנגנון הערכת השווי שלהן שונה מזה של נכסים סחירים.. חוזר על עצמו

הדרישות הבסיסיות - מה נדרש כדי להשקיע בפרייבט אקוויטי

ההשקעה בקרנות פרייבט אקוויטי פתוחה לרוב לגופים מוסדיים (כגון בתי השקעות, חברות ביטוח ובנקים) ולמשקיעים פרטיים כשירים (בהתאם לחוק ניירות ערך).

תנאי סף חוקיים- לוודא שאלו התנאים המעודכנים.

עפ"י חוק ניירות ערך ההשקעה בקרנות PE פתוחה בפני משקיעים פרטיים המוגדרים כ"משקיעים מתוחכמים" (המכונים בשוק גם "משקיעים כשירים"). לפי החוק, על מנת להיחשב בתור משקיע כשיר יש לעמוד באחד מתנאי הסף הבאים, נכון לשנת 2026:

מבחן הנכסים הנזילים - על השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלות המשקיע הכשיר לעמוד על 9,411,809 ₪. נכסים נזילים כוללים מזומן, פיקדונות ונכסים פיננסיים הנסחרים בבורסה.

מבחן ההכנסה - גובה ההכנסה האישית בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1,411,772 ₪ או שגובה ההכנסה של התא המשפחתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 2,117,657 ₪.

המבחן המשולב - השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלות המשקיע עולה על 5,882,380 ₪ וגובה ההכנסה האישית בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 705,885 ₪. לחילופין, גובה ההכנסה של התא המשפחתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1,058,827 ₪.

תנאי סף של הקרן

לצד דרישות החוק, כדי להשקיע בקרן פרייבט אקוויטי צריך לעמוד גם בתנאי הסף של הקרן עצמה, שיכולים להשתנות בין קרן לקרן ולכלול התחייבות למינימום השקעה, התחייבות לקריאות הון (יכולת להעביר את הכסף תוך זמן קצר לאורך תקופת ההשקעה) וחתימה על מסמכי הקרן - לרבות מסמכי ההצטרפות, הסכם הקרן והצהרות שונות. תנאי הסף של הקרן עשויים לכלול גם זיהוי וציות - הליך זיהוי ובדיקת מקור הכספים ומילוי טפסי מס רלוונטיים - לפי מדינת הקרן והמשקיע.

מעבר לתנאי הסף השונים, חשוב שההשקעה בקרנות פרייבט אקוויטי תהיה חלק מתיק מגוון. בנוסף, על המשקיע לוודא שיש ברשותו מספיק הון פנוי לביצוע ההשקעה, שאינו נדרש למימון צרכים שוטפים.

אופק הזמן ונזילות - הבנת ההתחייבות הארוכה

השקעה בקרנות Private Equity כרוכה לרוב בסגירת הכסף לתקופה ארוכה, לעיתים בלי יכולת למשוך אותו. כך למשל טווחי הזמן הטיפוסיים של ההשקעה יכולים לנוע בין 7-12 שנים. לצד זאת, יש להביא בחשבון קריאות הון המצריכות תכנון מראש, לצורך העברת כספים לקרן תוך זמן קצר. חשוב גם לקחת בחשבון את העובדה שלרוב לא ניתן לממש את ההשקעה באמצע התקופה. בשל מאפיינים אלה, השקעה זו פחות מתאימה למשקיעים שעשויים להזדקק לכספים בטווח של 5-7 שנים.

מדוע תקופות ההשקעה בקרנות PE ארוכות? בשונה מהשקעות סחירות המבוססות על קנייה ומכירת ניירות ערך בכל עת, קרן פרייבט אקוויטי קונה או משקיעה בחברות אמיתיות ופועלת להשבחתן. מדובר בתהליך מורכב וארוך - מאיתור העסקה הנכונה ועד ביצוע מהלכים עסקיים להשבחת החברה ומכירתה בעיתוי המתאים.

חיי הקרן כוללים מספר שלבים:

שלב גיוס הכסף וההתחייבויות - לא מעבירים את כל הכסף מיד, אלא בקריאות הון לאורך חיי הקרן.

תקופת ההשקעה - במסגרתה הקרן מבצעת קריאות חדשות, ומושכת כסף בהדרגה מהמשקיעים.

ניהול והשבחת ההשקעה - ביצוע פעולות כגון התייעלות תפעולית ושיפור ביצועים.

מימושים וחלוקות - מכירת חברות או חלקים מהן. בשלב זה המשקיעים מתחילים לקבל החזרי כספים, לעיתים בצורה מדורגת.

סיום והארכות - סיום חיי הקרן, לעיתים בתוספת הארכות לצורך השתלמת המכירה של נכסים שנותרו.

השקעה בקרן פרייבט אקוויטי היא כמו מרתון, שמצריך חלוקה נכונה של "כוחות" וכספים: כדי להגיע לקו הסיום בצורה מיטבית חשוב לתכנן את העברות הכספים במועדים השונים, לשמור על נזילות מספקת בנכסים אחרים ולוודא מראש שיש לכם מרווח נשימה תזרימי גם לאחר ההשקעה בקרן.

הידע והמורכבות - מה צריך להבין ולדעת

בשונה מהשקעות סחירות הכוללות מחיר שוק שקוף ומידע שוטף בכל רגע נתון, בהשקעות פרייבט אקוויטי הדיווח מתבצע בצורה שונה ומורכבת יותר, וכולל דיווחים בתדירות נמוכה יותר. לצורך הבנת המידע והפקת תובנות, על המשקיע להכיר את מבנה ההשקעה ומאפייניה המרכזיים:

מבנה הקרן

המודל הנפוץ בקרנות פרייבט אקוויטי הוא שותפות מוגבלת, הכוללת את מנהל הקרן ואת השותפים המוגבלים שעליהם נמנים המשקיעים.

מה חשוב לבדוק? מהן הסמכויות של מנהל הקרן, כמה זמן הקרן יכולה להתקיים כולל ההארכות ואילו מגבלות יש על יציאה או מכירה.

אסטרטגיות השקעה

אסטרטגיית הקרן משפיעה על רמת הסיכון, טווח ההשקעה, סוג החברות ואפילו על אופן המימוש והיציאה. ישנם מגוון אסטרטגיות, דוגמת קרנות Buyout הרוכשות שליטה או נתח משמעותי בחברות בוגרות, קרנות צמיחה שמטרתן להאיץ את צמיחת החברה, קרנות השבחה ששמות דגש על שיקום תפעולי של החברה ועוד.

מה חשוב לבדוק? כאשר משווים ביצועים של קרנות שונות, חשוב להבין כיצד הן פועלות ועל איזו אסטרטגיה הן מתבססות.

תמחור והערכת שווי

בשונה מהשוק הסחיר שבו המחיר נקבע במסגרת עסקאות יומיומיות, בעולם ה- PE הערכת השווי מתעדכנת לפעמים אחת לרבעון. המשמעות: לעיתים עלייה או ירידה יופיעו בדוחות באיחור, בשל תדירות המדידה ובשל המודלים והמתודולוגיות שבהם נעשה שימוש. כך או כך, חשוב לזכור שהערך נמדד במועד המימוש, שמצוי לעיתים במרחק של שנים.

מה חשוב לבדוק? לדעת לקרוא את הדוחות ולהבין את משמעותם.

מבנה עמלות ותמריצים

קרנות PE כוללות לרוב מספר סוגי עלויות מרכזיים: הסוג הראשון הם דמי ניהול - אחוז שנתי מההתחייבות או מהנכסים המנוהלים, לעיתים דמי הניהול פוחתים בשלבים מאוחרים יותר. הסוג השני הם דמי הצלחה - העברת חלק מהרווחים למנהל הקרן, מעבר לסף תשואה שנקבע מראש. יש גם הוצאות נוספות - כגון הוצאות תפעול, ייעוץ, אדמיניסטרציה, הוצאות עסקה ועוד.

מה חשוב לבדוק? שמבנה העלויות הוגן ביחס לשירות ולביצועים. חשוב גם להבין מהי התשואה נטו בניכוי העלויות השונות.

ביצוע בדיקת נאותות

איכות הניהול ותהליך קבלת ההחלטות בקרנות פרייבט אקוויטי יכולים להשפיע באופן ניכר על התוצאה הסופית, ומכאן החשיבות של ביצוע בדיקת נאותות שתספק מידע מהותי ותאפשר לכם לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר עבורכם.

מה חשוב לבדוק?

ניסיון ספציפי באסטרטגיה שמתווה הקרן.

תוצאות לפי קרנות קודמות ולפי שנות השקעה.

התנהלות בתקופות חלשות.

זהות הצוות שמבצע את הפעולות בשטח (לצד מי שמצוי בפרונט).

מהו תהליך ההשקעה - כיצד מגיעים לעסקאות, מהו תהליך קבלת ההחלטות ואיך מנהלים סיכונים.

אינטרסים ותמריצים - כמה כסף של המנהל מושקע בקרן ומהו מבנה התמריצים.

בשורה התחתונה, בהשקעות פרייבט אקוויטי בוחרים לא רק את הקרן - אלא גם את המנהל, המבנה, התנאים ומשך ההשקעה. בשל תנאי ההשקעה הייחודיים נדרשת הבנה עצמאית עמוקה או ליווי של אנשי המקצוע הרלוונטיים (כגון עורכי דין, רואי חשבון ויועצי השקעות), כדי לחתור לקבלת תמונת מצב מקיפה.

המטרות והפרופיל האישי - התאמה בין המשקיע להשקעה

הצגה של הסיבות השונות שמשקיעים בוחרים בפרייבט אקוויטי - גיוון תיק ההשקעות מעבר לשוק הסחיר, חשיפה לחברות פרטיות ולמגזרים שאינם זמינים בבורסה, פוטנציאל לפיזור סיכונים.

גם אם עומדים בתנאי החוק ומבינים את מבנה ההשקעה, חשוב להבין האם אופי ההשקעה בפרייבט אקוויטי מתאים לפרופיל ולמטרות שלכם, באמצעות מענה על מספר שאלות מפתח:

מהי מידת הסבילות לחוסר וודאות?

האם באפשרותכם להשאיר את הכסף מושקע לאורך תקופה ממושכת?

באיזו מידה אתם סומכים על מנהל הקרן, לצורך קבלת החלטות מהותיות?

האם יש אנשי המקצוע שיוכלו לשקף לכם תמונת מצב מהימנה? התייעצות עם גורמי מקצוע הינה חיונית לצורך קבלת החלטות מושכלות ומותאמות אישית: יועץ השקעות יוכל לבחון התאמה לתיק והקצאה נכונה, עורך דין יוכל לקרוא את מסמכי הקרן ולשקף התחייבויות וסיכונים חוזיים ורואה חשבון יסייע לשיקוף השלכות מס וביצוע תכנון נכון.

שוק ההשקעות האלטרנטיביות נושא בחובו סיכויים אך גם סיכונים, שיש לקחת בחשבון בעת ביצוע ההשקעה, כגון: סיכוני שוק, לרבות חשיפה למט"ח, לריבית ולשווקים גלובליים, סיכונים תפעוליים, סיכונים רגולטוריים, סיכון נזילות מוגבלת וסיכון מורכבות ושקיפות מוגבלת של העסקאות. וכן סיכונים ייחודיים להשקעות פרייבט אקוויטי, לרבות אופק השקעה ארוך, חוסר נזילות ותלות בביצועי מנהל הקרן.

האמור לעיל כולל מידע כללי ונבחר בלבד בנוגע לתחום ההשקעות אלטרנטיביות ולכן אינו מתיימר להיות כוללני ומקיף, ואין לראות בו סקירה ממצה של התחום ו/או של הסיכונים הכרוכים בו. האמור אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או פרשנות ו/או סקירה מלאה של הוראות הדין. בקבלת החלטת השקעה על המשקיע לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידו בלבד אודות העסקה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בעסקה, עליו לעיין בקפידה בכל המסמכים הרלוונטיים לעסקה, וכן להתייעץ עם היועצים המקצועיים שלו ככל שהדבר נדרש בטרם ההשקעה. הצעת ההשקעה בעסקאות של אלטשולר שחם השקעות אלטרנטיביות למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך") הקובע כי הצעה ומכירה לעד 35 משקיעים בכל תקופה בת 12 חודשים (כמפורט בסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) אשר אינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך או למשקיעים כאמור בסעיף 15א(א)(7) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו. לאור האמור, ההשקעה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994. ההשקעה וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל. האמור לעיל אינו מהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הסדרת העיסוק"). אלטשולר שחם השקעות אלטרנטיביות, כמו גם יועציה והפועלים מטעמה (א) אינם מורשים לספק ייעוץ השקעות או ניהול תיקים לפי חוק הסדרת העיסוק; (ב) אינם בעלי רישיון מכוח חוק זה; ו-(ג) אינם מבוטחים בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק. כל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק. מובהר כי אין באמור לעיל התחייבות להשאת תשואה כלשהי על כספי ההשקעה. השימוש במידע לעיל הוא על אחריותו של המשתמש בלבד. המידע לעיל נכון ל - אוקטובר 2025.