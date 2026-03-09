טליה ודודי, שבתם הלל לוקה במחלה נדירה ונזקקת לטיפול רפואי ייחודי הניתן רק במרכז רפואי בפילדלפיה, כבר היו מוכנים לרגע המרגש שבו יצאו להתחיל את הטיפול.

הכרטיסים נרכשו, הטיסה אמורה הייתה לצאת בשבוע שעבר וכל ההכנות האחרונות היו בשיאן - אך המלחמה נגד איראן עצרה את הכל.

לתרומה מיידית להצלת הלל לחצו כאן >>

הטיסה המקורית בוטלה וטליה מספרת לערוץ 7 כי כעת המשפחה נמצאת בתקופת המתנה מורטת עצבים.

"הייתה לנו טיסה מתוכננת כבר וממש עשינו את ההכנות האחרונות לפני שפרצה המלחמה. הטיסה התבטלה בשל המצב ואנחנו מחכים לשיבוץ מחודש כמה שיותר מהר. הגשנו בקשות לוועדת החריגים ואנחנו מקווים לקבל אישור לצאת לטיפול בהקדם האפשרי", היא מספרת.

היא לא מאבדת תקווה, למרות העיכובים הלא פשוטים, כשכבר המטרה היתה נראית בהישג יד. "המצב המלחמתי לא פשוט באף בית, אבל אצלנו מתווספת שאלת האי-ודאות לגבי הטיסה, וזה משפיע על כל הבית. היו לנו המון ציפיות לצאת לטיפול ופתאום זה מתעכב. אנחנו מחכים ממש כל דקה לקבל הודעה לגבי הטיסה ובכל רגע המצב יכול להשתנות. כל זה מתרחש בין אזעקה לאזעקה, בין זום של הילד, לועידה של הילדה, הטלפונים שמגיעים והטפסים האחרונים שצריך למלא - והכל מתרחש בסלון שלנו".

הלל, בתם החמישית של טליה ודודי לוקה ב-PLE, מחלה נדירה ומסוכנת שמובילה לאובדן חלבונים ונוגדנים חיוניים, ולבצקות חמורות בכל הגוף.

מדובר בילדה שגופה במצב בו הוא אינו יכול להילחם במחלות ובזיהומים. היא אינה מחוסנת מול מחלות כמו חצבת, שפעת, או כל מחלה אחרת שמובילה לדלקת קריטית. כל מחלה כזו יכולה להוות סכנת חיים.

לאורך שלוש השנים האחרונות נזקקה הלל לאשפוזים ארוכים ומורכבים - לפעמים חודשיים, עם בידוד מוחלט בחדר קטן, שטחו לא עולה על מטר על מטר.

לאחר שמאמצים רבים של הרופאים המומחים בישראל לא הניבו תוצאות הומלץ למשפחה לצאת לארצות הברית בהקדם לטיפול בבית החולים CHOP בפילדלפיה הנחשב למרכז הרפואי המנהל את הטיפולים המתקדמים ביותר בתחום, שיש לו ניסיון רחב בטיפול במקרים נדירים כמו של הלל. לדברי הרופאים - רק שם יש סיכוי אמיתי להציל אותה.

המשפחה עומדת בפני משימה כבדה - ניהול שני בתים, אחד בישראל ואחד בפילדלפיה, וכל העלויות הכרוכות בכך: טיפולים, שהות ממושכת בחו"ל חיים של מחיה יומיומית. הצורך הכספי עבור כל זה עומד על כ-2.8 מיליון ש"ח.

דודי וטליה אמרו: "אנחנו יוצאים למסע שאנחנו לא יודעים איך נעמוד בו. מדובר במסע קשה מבחינה רפואית, נפשית וכלכלית. אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. כל שקל שאתם תורמים מקרב את הלל לחיים חדשים".

לחצו כאן כדי לעזור ולהיות חלק מהמסע של הלל לחיים חדשים