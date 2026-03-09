ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, מגנה את אירועי הירי לעבר שלושה בתי כנסת בטורונטו ומכנה אותם "התקפות אנטישמיות פליליות".

בהודעה שפרסם ציין קרני, כי אירועים אלה מהווים "התקפה על זכותם של היהודים בקנדה לחיות ולהתפלל בביטחה" ומפרים מהותית את אורח החיים במדינה.

הוא הדגיש, כי ממשלתו תמצה את כל האמצעים שבידיה כדי להיאבק ב"אלימות ובשנאה האנטישמית ולהגן על מקומות התפילה", וציין כי היא מקדמת חקיקה שתעניק כלים טובים יותר בהתמודדות עם ביטויי שנאה.

מאז ה-7 באוקטובר 2023 נרשמה עלייה משמעותית באירועים האנטישמיים בקנדה. במסגרת זו דווח על אירועי ירי לעבר שלושה בתי ספר יהודיים (אחד מהם ארבע פעמים) ושלושה בתי כנסת; לעבר ארבעה בתי כנסת הושלכו בקבוקי תבערה או שנעשה ניסיון להציתם; אירועי ונדליזם דווחו בשני בתי ספר יהודיים ובחמישה בתי כנסת.

המודיעין הקנדי הצליח לסכל מספר פיגועי טרור חמורים שכוונו נגד הקהילה היהודית, ובכללם תכנון לבצע פיגועי מטען נפץ וטבח המוני בקהילה היהודית של טורונטו באמצעות גרזן וסכינים.