בזמן שמטוסי חיל האוויר מטילים טונות של חימוש על יעדי טרור בטהרן ובדרום לבנון, במשרד הביטחון פועלים כדי להבטיח שהמחסנים יישארו מלאים.

מנכ"ל המשרד, אמיר ברעם, ביקר היום (שני) במפעלי "אלביט מערכות" כדי לעקוב מקרוב אחר האצת פסי הייצור של חימושי האוויר המתקדמים.

ברעם הבהיר כי ההיערכות המוקדמת היא זו שמאפשרת את חופש הפעולה הנוכחי. "ההיערכות לאורך חודשים מאפשרת לצה"ל לפעול כמעט ללא מגבלה באיראן ובלבנון. אנחנו נערכים כעת להשלים ולייצר מחדש את כל החימושים שהוטלו, כדי להיות מוכנים לכל תרחיש והתרחבות זירות נוספות".

הוא שיבח את השילוב המנצח בין צה"ל, משרד הביטחון והתעשיות הביטחוניות. לדבריו, היכולת לתרגם לקחים מבצעיים מהשטח לשיפורים טכנולוגיים מיידיים בפס הייצור היא "נכס שאין לאף מדינה אחרת בעולם", והיא זו שמאפשרת את סגירות המעגל המהירות מול האויב.

במשרד הביטחון מציינים כי ההחלטות על הרחבת קווי הייצור התקבלו עוד לפני פתיחת מבצע "שאגת הארי", מה שמאפשר כעת לבצע "קפיצת מדרגה" נוספת בקצב האספקה.