שגרת המלחמה עשויה להשפיע על חולים במחלות כרוניות. על ההשפעה ועל הדרך להתמודד איתה שוחחנו עם ד"ר נדב אילני, מומחה לגסטרואנטרולוגיה, מנהל תחום IBD במרפאת לב תלפיות של כללית בירושלים

"המלחמה משפיעה בכמה היבטים", אומר ד"ר אילני ומציין בראש ובראשונה את השפעות הסטרס הנפשי על מחלות דלקתיות, ומסתבר שהסטרס הנפשי "משפיע על חומרים שמעודדים דלקת בגוף, ויכול לגרום להחמרה של מחלה דלקתית שהייתה שקטה או להחרפה של מחלה קיימת".

היבט נוסף של השפעות המלחמה הוא התמודדות המטופלים עם המחלה, כלומר ההחלטה מתי לגשת לרופא. מטופלים מסוימים יעדיפו להמתין לתסמינים חריפים או לכאבים משמעותיים עד שיגיעו לבדיקות אצל רופא, וזאת כדי שלא להסתכן ביציאה מהבית. עוד מציין ד"ר אילני את הזמינות הנמוכה יחסית של מטפלים במרפאות בשל מצב המלחמה. המטופלים מתמודדים עם ביטולים ודחיות של בדיקות פיזיות ולעיתים הסתפקות בבדיקה טלפונית.

לבד מכך פוגשים המטפלים מטופלים שמצבם החריף רק לאחר המלחמה או האירוע המלחיץ שאותו חוו. "מטופלים מספרים על החמרה בזמן המלחמה והם לא פנו בגינה לטיפול או שהם פנו רק לרופאי רפואה דחופה", מספר ד"ר אילני.

על דרכי ההתמודדות ביקשנו לשמוע מאילני אודות ההתמודדות עם סטרס, מה שנראה לא פעם כאירוע בלתי נשלט, והוא מציין שאכן ישנם מצבים שאינם נשלטים כמו סטרס נפשי כאשר נמצאים לבד בזמן של ירי טילים, אך בחלק מהמקרים הדברים נשלטים. לגבי המקרים שאינם נשלטים מציין ד"ר אילני כי ישנן דרכים להפחית את הלחץ ולא רק במצב של מלחמה.

על כך שאלנו את ד"ר אילני אם עצם העובדה שבשיחה עמו עולה ההשפעה הבריאותית של הסטרס הנפשי, היא לא גורם שבעצמו מעלה את הסטרס והלחץ. אילני משיב ומציין כי אמנם יתכן שהידיעה על ההשפעות הבריאותיות של הסטרס משפיעה, אך מדובר בהשפעה שניתן לטפל בה.

ומה באשר לאותם חולים שמעדיפים שלא להיבדק? ההתמודדות עם התופעה הזו מקבלת מענה טכני גם בתורים טלפוניים כשהדבר אפשרי, אם כי, מציין אילני, בחלק מהמקרים תורים שכאלה אינם תחליף לבדיקה פיזית. בשיחת הטלפון לא תמיד ניתן להתרשם אודות עוצמת המחלה. מסייעות להתמודדות אחיות ייעודיות ומזכירות רפואיות שמקבלות את הפניה הראשונית ובמידה והאירוע מצריך התערבות משמעותית יותר הן פונות לרופאים עצמם. כך גם כאשר מטופלים פונים לרופאי משפחה ורופאי רפואה דחופה.

לשאלתנו אם לטעמו נכון להסתמך על החלופות הטלפוניות על מנת שלא להסתכן ביציאה מהבית לבדיקה פיזית, משיב ד"ר אילני ואומר שהדברים תלויים במצבו של המטופל והוא עצמו יכול להכריע: "אם זו החמרה קלה אולי לא נכון לסכן, ואם זה משהו יותר משמעותי נכון לפנות ובהתאם להחליט מה לעשות הלאה. בדרך כלל המטופל יודע לזהות עד כמה חמור הכאב ועד כמה הוא שונה מהרגיל".

בדבריו מזהיר ד"ר אילני מהנטייה של מטופלים להשתמש בסטרואיד, "תרופה שהייתה מקובלת בעבר, כשלא היו לנו אלטרנטיבות אחרות. היא נותנת הקלה זמנית לדלקת אבל יש בה הרבה תופעות לוואי, ולכן אנחנו רואים הרבה פעמים אצל חולים שלא הגיעו למעקב מסודר שהם טופלו טיפול ארוך בסטרואידים עם כל הסיבוכים הנלווים לזה. חבל, כי יש לנו הרבה תרופות מצוינות והרבה יותר בטוחות".

על הספעת הסטרואידים אומר אילני: "טיפול ממושך של סטרואידים שמשפיעים על כל הגוף יכולים לגרום לסכרת, לחץ דם, פגיעה בעור, בעיניים, במערכת החיסון, בצפיפות העצם ועוד. יש היום תרופות הרבה יותר בטוחות וטובות שניתנות במסגרת מעקב וטיפול אצל רופאי הגסטרו", אומר אילני ומציין כי לא פעם גם אותן תרופות סטרואידים לא מסייעות גם בטווח הקצר.

