משרד ההגנה הטורקי אישר היום (שני) כי טיל בליסטי ששוגר משטח איראן יורט בהצלחה בטרם פגע במטרתו, תוך הפעלת מערכות הגנה מתקדמות של ברית נאט"ו.

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי הטיל האיראני זוהה על ידי מערכות המכ"ם של נאט"ו והושמד על ידי כוחות המוצבים במזרח הים התיכון.

חלקי היירוט והרסיסים נפלו בשטחים פתוחים במחוז גזיאנטפ שבדרום-מזרח המדינה.

מדובר באירוע השני מסוגו, לאחר שבשבוע שעבר יורט טיל דומה ששרידיו נפלו בעיר הטאי.

בהודעה רשמית וחריגה של משרד ההגנה הטורקי נכתב: "כל הצעדים הנדרשים נגד איומים על ריבונות טורקיה וביטחון אזרחיה יינקטו ללא היסוס. אנו עוקבים בדריכות אחר מקורות הירי ומבהירים כי הגנה על המולדת היא מעל לכל שיקול אחר".

דובר משרד החוץ האיראני הכחיש בתוקף כי מדובר בירי מאיראן.