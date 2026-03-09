המחלקה לענייני "אל-קודס" באש"ף מזהירה מפני כוונותיהם של "מתנחלים" לקיים את מצוות קרבן הפסח בהר הבית בחג הפסח הקרוב.

בהודעה שפרסמה צוין, כי מדובר בניסיונות ישראליים שיטתיים לשנות את הסטטוס ההיסטורי והמשפטי הקיים בהר הבית באמצעות ניצול נרטיב דתי כדי להצדיק את מדיניות קביעת העובדות בשטח.

לדברי אש"ף, הגורמים הימניים הקיצוניים בממשלת ישראל מעניקים גיבוי למהלכים שנועדו לאפשר חלוקת השימוש לפולחן דתי במתחם "מסגד אל-אקצא" (הר הבית) גם על ידי יהודים, ולקיים טקסים המנוגדים ל"אופי הדתי וההיסטורי של המקום".

אש"ף הדגיש, כי כל שטח הר הבית הוא מקום תפילה אסלאמי בלעדי, והחלטות האו"ם ואונסק"ו מאשרות זאת, ולפיכך כל ניסיון לקיים בו פולחן דתי זר יהווה הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי.

בשיעורו השבועי לא מכבר, הקדיש הרב יצחק ברדא, מגדולי רבני תוניס, דברים בעד העליה להר הבית כהלכה לאחר טבילה וחליצת נעליים. הרב אף קרא לממשלה לבטל שם את האיסורים הממשלתיים כדי לאפשר את הקרבת הפסח במועדו עוד השנה.