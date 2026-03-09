נוסעים שהגיעו היום לנתב"ג, לאחר שנפתח לטיסות יוצאות, גילו כי למרות שרכשו כרטיסים - לא יוכלו לעלות על הטיסות.

הבלבול בהנחיות הוביל לזעם רב של נוסעים, צעקות ודחיפות, שאף הצריכו את התערבותה של המשטרה.

שורש הבעיה נעוץ בשינוי דרמטי בהנחיות שהתקבל במהלך הלילה. אתמול ניתן אור ירוק לחברות התעופה להגדיל את מכסת הנוסעים בטיסות היוצאות מ-100 ל-200. בהתאם לכך, החלו החברות למכור כרטיסים נוספים לאלפי ממתינים.

אלא שבאופן מפתיע, במהלך הלילה הוחלט לבטל את השינוי ולהחזיר את המגבלה ל-100 נוסעים בלבד לטיסה - מה שהשאיר מאות אנשים עם כרטיס ביד, אך ללא מקום על המטוס.

כאשר הנוסעים הגיעו לדלפקי הצ'ק-אין, נאלצו חברות התעופה להכריע בזמן אמת מי יעלה לטיסה ומי יישאר בטרמינל.

בסרטונים שהופצו מנתב"ג נראים מחזות של כאוס מוחלט. "יש פה אנשים מבוגרים, למה אתם עושים את זה? קחו אחריות", צעק אחד הנוסעים לעבר נציגי חברת התעופה.