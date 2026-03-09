מעוז נגד הח"כים הערבים: "תומכי חמינאי" ערוץ הכנסת

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, תקף במליאת הכנסת את חברי הכנסת הערבים בעקבות הצעת אי-אמון שהגישו נגד הממשלה.

במהלך נאומו האשים מעוז את נציגי המפלגות הערביות בתמיכה בארגוני טרור ובמנהיגי אויב וטען כי הצעת אי-האמון הוגשה דווקא בעיצומה של המערכה הביטחונית.

יו"ר מפלגת נעם ציין בדבריו כי מדובר ב"תומכי טרור, תומכי חמינאי, יאסר ערפאת ומחמוד עבאס, תומכי יחיא סינוואר ואסמאעיל הנייה, ותומכי ארגוני הטרור פתח וחמאס".

לאחר הדברים החריפים על חברי הכנסת הערבים, עבר ח"כ מעוז לנאום שבו תיאר את האמונה בעתידו של עם ישראל. "אני מאמין בריבונו של עולם שבחר בעמו ישראל להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש", אמר, והדגיש כי העם היהודי שרד למעלה מ־3,300 שנות היסטוריה של גלות וניסיונות השמדה וקם מחדש בארצו.

בדבריו הוסיף ח"כ מעוז כי מדינת ישראל היא "ראשית צמיחת גאולתנו", וכי גם כאשר יש מחלוקות בתוך העם, "אנחנו לפעמים עם מפוזר ומפורד, אבל תמיד עם אחד".