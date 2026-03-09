פרקליט המדינה הוא שיטפל בתיק חקירתה של הפצ"רית, כך החליטה יועמ"שית משרד המשפטים. על ההחלטה שזוכה לביקורות שוחחנו עם פרופ' אבי בל, מומחה למשפט.

"בית המשפט הגביל את שיקול הדעת כדי שבסופו של דבר זה יגיע אך ורק לזה. זו החלטה שערורייתית, החלטה שמבטיחה שלא תהיה חקירה פלילית אמיתית", אומר פרופ' בל ומרחיב:

"אנחנו נמצאים במצב שבו יש חששות כבדים. היועמ"שית ופרקליטות המדינה היו מעורבים בפרשייה פלילית של טיוח, והדרך היחידה להגיע לחקר האמת היא להכניס את האנשים לחדר החקירות, לאסוף טלפונים וניירת ולבדוק מה היה. זה לא יקרה עם פרקליט המדינה בגלל הקשרים בין פרקליט המדינה ליועצת המשפטית לממשלה. אלו לא קשרים אישיים, אלא קשרים מוסדיים. אין דרך שהחלטת פרקליט המדינה אם לחקור באזהרה את היועמ"שית או לא תהיה אך ורק מקצועית ונוגעת רק לחקירה הזו. יש כל מיני שיקולים נוספים. זו הסיבה שהייתי חושב שחייבים להסתכל על פרקליט המדינה כמנוע מוסדית מלטפל בזה בגלל ניגודי עניינים מוסדיים, אבל בית המשפט התעקש".

לשאלתנו מי יכול היה בכל זאת לנהל את החקירה, כאשר לאזרח הישראלי הממוצע נראה שכל הצמרת המשפטית קשורה אלה באלה. "זה נכון. אחד מגן על השני כי אנחנו מדברים על צמרת שקשורה אחד בשני מקצועית. לכן הדרך היחידה היא להביא מישהו לגמרי מבחוץ".

על משמעות המונח 'לגמרי מבחוץ' מרחיב פרופ' בל ומזכיר את הניסיון להביא לאתגר החקירה את השופט אשר קולה, ועל כך הוא מוסיף וקובע כי גם הבאת מישהו מארה"ב אינו רעיון מופרך, אם כי דרוש "אדם שיודע איפה לחפש, שמכיר את המערכת כדי שיידע את מי לשאול ומה לשאול, מישהו עם הסיווג הרלוונטי. לא קל למצוא את האדם הזה, אבל בית המשפט יצר מצב שבו לא יכולים למנות אדם כזה".

בל מעיר ואומר כי הוא אינו משוכנע שאשר קולה עונה באמת האחוזים על כל הפרמטרים הנדרשים, אך "הוא לא רע כמינוי חיצוני לחקור את העניין הזה, אבל בית המשפט פסל את זה בכל זאת".

לשאלתנו אם ההחלטה הזו של בית המשפט התקבלה בראיה מקצועית אובייקטיבית, אומר פרופ' בל כי הוא "לא אוהב לשפוט מניעים של אנשים, בוודאי לא של שופטי בית המשפט. אני לא ממליץ לחשוב שהם מחפשים את הרע. אני לא חושב שבתוכם הם מחפשים את הרע, אבל ניתן לשפוט את ההחלטה המשפטית ברמה המקצועית וזו החלטה שגויה שתביא להיעדר חקירה. לא תהיה חקירת אמת. כל בר דעת צריך לדעת את זה. זו החלטה שערורייתית שתביא לתוצאות רעות מאוד".

עוד שאלנו את פרופ' בל אם כיום, חודשים ארוכים אחרי שהפרשה התפוצצה, ניתן עוד לאסוף נתונים, מסמכים וטלפונים על מנת לבצע חקירה אובייקטיבית ומקצועית, או שכבר מאוחר מדי. "אמנם ככל שעובר הזמן יש יותר הזדמנויות למחוק עדויות, ראיות ונתונים, אבל עדיין יש דברים", משיב בל ומוסיף כי "אם יש סימנים למחיקה גם זו ראיה מצויינת למה שהיה. לא נכון לומר שלא ניתן למצוא כלום. אם זה ייקח חלילה עוד חצי שנה עד שמישהו יעשה את זה ברצינות, כי ברור לי שפרקליט המדינה לא יעשה את זה ברצינות, עדיין יהיו ראיות ויהיה אפשרי להוכיח דברים".