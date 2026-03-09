נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שיגר היום (שני) איגרת ברכה למוג'תבא חמינאי לאחר ההכרזה על בחירתו למנהיג העליון של איראן.

"כעת, כשאיראן מתמודדות מול תוקפנות מזוינת, פעילותך בתפקיד זה תדרוש ללא ספק אומר ומסירות רבים. אני משוכנע שתמשיך בכבוד את דרכו של אביך ותאחד את העם האיראני לנוכח האתגרים הקשים", כתב פוטין.

הוא הוסיף מסר של תמיכה במשטר בטהרן. "הייתי רוצה להדגיש את תמיכתנו הבלתי מעורערת באיראן וסולידריות עם ידידנו האיראנים. רוסיה הייתה ותהיה שותפה אמינה של הרפובליקה האיסלאמית. אני מאחל לך הצלחה בפתרון המשימות המאתגרות העומדות בפניך, כמו גם בריאות טובה ואורך רוח".

החיבוק הרוסי למנהיג האיראני החדש הוא חלק מהמדיניות המובהקת של פוטין מתחילת המלחמה. העיתון וושינגטון פוסט דיווח כי רוסיה מספקת לאיראן מידע על כוחות אמריקניים במזרח התיכון לצורך תקיפת יעדים של צבא ארה"ב.

על פי הדיווח, מאז פרוץ המלחמה, הרוסים סייעו לאיראנים במידע מודיעיני רב - ובעיקר במיקומים של ספינות הצי האמריקני ומטוסי חיל האוויר של ארה"ב.