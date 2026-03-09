עם שגרירנו באו"ם, דני דנון, שוחחנו בערוץ 7 על התמורות האזוריות והבינלאומיות המתחוללות בזירה הדיפלומטית בעקבות המלחמה באיראן.

"אנחנו רואים תופעה מעניינת של התגייסות מדינות ערב לבידודה של איראן. בעבר זה היה רק בחדרים סגורים ושיחות שקטות ועכשיו זה בצורה גלויה. איראן עשתה טעות קשה כשהיא תקפה את מדינות המפרץ. היא חשבה להפעיל בכך לחץ על ארה"ב לסיום המלחמה, ומה שקרה הוא ההיפך, מדינות המפרץ קוראות לארה"ב להכות בכל הכוח במשטר האיראני והן פועלות בצורה גלויה נגד איראן".

דוגמא לכך מוצא השגריר דנון בדיון המיוחד שמובילות בחריין ומדינות מוסלמיות נוספות באו"ם לגינוי איראן. "בפעם הראשונה בהיסטוריה מדינות ערב מקדמות החלטה נגד איראן במועצת הביטחון. זה בהחלט מעיד על הבידוד המדיני של איראן".

באשר לישראל ולו עצמו כנציגה של ישראל, אומר דנון כי הוא "ביחסים עם גורמים ברבים גם לפני המבצע, אבל עכשיו ברור שהם מבינים טוב יותר את הדברים. יש שיחות על חוזק העורף. אנחנו אמנם מורגלים באזעקות וממ"דים אבל במקומות כמו דובאי ואבו דאבי שגרת חירום היא לא דבר שקיים. לכן יש שיחות גם בנושאים הללו. עבורינו זו שעת כושר, לא לעכשיו כי עכשיו אנחנו נלחמים בכל הכוח אבל ביום שאחרי נוכל לחזק את ההסכמים עם אותן מדינות שכבר חתמנו איתן ולהרחיב את ההסכמים עם מדינות נוספות".

האם מדובר בסעודיה או במדינות אחרות? "מובן שסעודיה היא הגדולה והחשובה באזור, ונשמח לראות התקרבות, אבל יש מדינות נוספות. נוצר כאן ציר של מתינות ושיתוף פעולה. אנחנו לא יוצאים בכותרות אבל עצם העובדה שאנחנו באותה חזית מול אויב משותף, זה דבר שלפני שנה או שנתיים אף אחד לא היה מדמיין".

על תפקודם של האמריקאים בשיח המדיני בין המדינות השונות, אומר דנון כי כעת המיקוד הוא במאמץ הצבאי, אך מאמץ זה דורש תיאום "והתיאום הזה נותן פתח לעתיד. לדוגמא, נושא ההגנה האווירית שהוא נושא אזורי ולא שייך למדינות בנפרד, וכך, גם אם לא מדברים על זה בגלוי, שיתוף הפעולה הוא יומיומי, שעה שעה. כשאנחנו מיירטים איומים שמגיעים לאזורינו לפני שהם מגיעים לישראל הם עוברים בערב הסעודית ובירדן. לכן שיתוף הפעולה בהובלה אמריקאית הוא בכל המישורים".

עוד מתייחס דנון לסוגיה הכלכלית הנובעת מתקיפות אתרי הנפט האיראני, ומציין כי בארה"ב מדובר בשיח מאוד דומיננטי והעיסוק במחיר הדלק מתורגם מיידית לשיח פוליטי של בעד ונגד הנשיא. דנון מזכיר כי אמריקאים רבים נוסעים לעבודת יומם במשך שעתיים ושלוש ולמחירי הדלקים יש משמעות דרמטית עבורם.