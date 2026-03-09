ועד הכשרות של בד"ץ העדה החרדית הודיע על סיום השימוש בסירי אלומיניום רב-פעמיים לייצור קוגל אטריות, ומעתה יחייב שימוש בסירים חד-פעמיים בלבד.

ההחלטה, שפורסמה באתר 'בחדרי חרדים', באה לאחר שנים של דיונים בבעיות כשרות הנובעות משימוש חוזר בסירים.

הבעיה המרכזית התמקדה בכך שהסירים, שנשלחו לקידושים ולאירועים בסופי שבוע, לא הוחזרו מיד ליצרן. עד להחזרתם, עלה החשש שנעשה בהם שימוש במטבחים שאינם תחת פיקוח, מה שיוצר בעיות כשרותיות.

במכתב שנשלח ליצרנים בחודש כסלו האחרון נכתב: "מזה מספר שנים שבעיית כשרות סירי הקוגלים עולה מעת לעת על שולחן הרבנים. לאחר השימוש נשארים הסירים זרוקים בכל מיני מקומות, והבעיות ידועות לכולנו. במשך השנים ניסו הרבנים פתרונות רבים שבסופו של דבר התברר כי אינם מעשיים."

הפתרון הגיע מחברת "מעדנצ'יק" שפיתחה סיר חד-פעמי מיוחד לקוגל שלם. לאחר בחינת עלויות הפיתוח, הייצור והייבוא, נקבע מחיר של 10.5 שקלים לסיר קוגל שלם, בתקווה להוזלת העלות בעתיד עם גידול בהזמנות.

הרבנים החליטו לחייב את כל יצרני הקוגל שלא לרכוש עוד סירים רב-פעמיים, ומעתה ואילך להזמין רק סירים חד-פעמיים. ניתן להשתמש בסירים הקיימים עד חג השבועות תשפ"ו (יוני 2026), אך מתאריך זה אסור לשווק קוגלים בסירים רב-פעמיים.

לגבי תקופת הביניים הובהר כי בשימוש בסירים הרב-פעמיים שנותרו, יש להמשיך לפעול לפי ההוראות הקודמות: לאסוף את הסירים מיד לאחר השימוש, ולבדוק את הסירים המוחזרים שלא השתמשו בהם לדברים אחרים ושלא שטפו אותם.