האלוף שי קלפר בזירת נפילת טיל צילום: דובר צה"ל

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, ביקר היום (שני) באחת מזירות הנפילה המרכזיות במרכז הארץ, בבית שנפגע ישירות במהלך המטח האחרון. אל האלוף התלוו מפקדת מחוז דן, אל"ם שני גרשי, ומפקד נפת תל אביב, אל"ם (מיל') מיקי דוד.

במהלך הסיור בזירה, שוחח האלוף עם אמיר שחר, שבית משפחתו - מבנה היסטורי בן מאה שנה - ספג פגיעה קשה מפצצת מצרר. למרות הנזק הכבד למבנה, האירוע הסתיים בנס ללא נפגעים בנפש, בזכות העובדה שבני המשפחה שהו במרחב מוגן.

בסיכום ביקורו שלח אלוף קלפר מסר של הערכה וחיזוק לציבור: "אנחנו נמצאים ביום העשירי למבצע 'שאגת הארי', מבצע מכריע, היסטורי וצודק. אני רוצה להביע הערכה לאזרחי ישראל על החוסן שהם מפגינים. הדירה הזו נפגעה מפצצת מצרר; אני יודע שהיקף השיגורים נמוך יותר כרגע, אך הנזק כאן ממחיש שגם פגיעה אחת עלולה להיות קטלנית".

הוא הוסיף וקרא לציבור לא להיכנס לשאננות: "בזכות ההישמעות להנחיות של אמיר ומשפחתו, האירוע הסתיים ללא נפגעים. המשיכו לעמוד בחוסן ולהישמע להנחיות פיקוד העורף - הן באמת מצילות חיים".

אמיר שחר, בעל הדירה שחרבה, עמד בין ההריסות והפגין עוצמה יוצאת דופן: "מהחורבות של הבית שבנה סבי לפני מאה שנה, אני קורא לכולם - שמרו על קור רוח והישמעו להוראות. הבן שלי והנכדות שלי רצו למקלט השכונתי וניצלו. הדירה תיבנה מחדש והבית יתחזק, אבל העיקר שאיש לא נפגע".