20 מורים יהודים שומרי מצוות ממערכת החינוך בניו יורק הפסידו השבוע בערעור שהגישו נגד משרד החינוך, לאחר שנדחתה בקשתם לקבלת ימי חופשה לקראת חג הפסח.

המקרה החל בשנה שעברה, כאשר לראשונה מאז 1999 דחה משרד החינוך בקשות של מורים יהודים לקבל ימי היעדרות מיוחדים לצורך הכנות לחג.

התלונה המשפטית הוגשה במאי 2025, והשבוע התקבלה ההודעה על דחייתה. התאחדות המורים המאוחדת תשקול האם להגיש בקשה לבוררות.

משה שפרן, נשיא ארגון המורים היהודים המאוחדים, טען כי החלטת משרד החינוך "גובלת באפליה דתית". לדבריו, פסק בוררות משנת 1999 קבע שמשרד החינוך מחויב להעניק ימי חופש למורים, ובקשות מסוג זה אושרו באופן עקבי במשך יותר מ-25 שנה.

המורים שבקשותיהם נדחו נאלצו לקחת ימי חופשה שנתיים רגילים על חשבונם כדי להתכונן לחג.

דובר משרד החינוך השיב ל"ניו יורק פוסט": "אנו מכבדים את המחויבויות הדתיות של כל העובדים ומספקים התאמות סבירות בהתאם לתקנות, להסכמי משא ומתן קיבוציים ולצרכים התפעוליים".