יאיר לפיד: בכל מקרה, לא נתמוך בתקציב צילום: ערוץ 7

ראש האופוזיציה יאיר לפיד נשא אחר הצהריים (שני) דברים בפתח ישיבת סיעת יש עתיד בכנסת וטען כי מפלגתו "שמה את הפוליטיקה בצד" ואז יצא במתקפה חריפה נגד הממשלה.

"למה אנחנו עכשיו פה בכנסת? כי רק אנחנו שמים את הפוליטיקה בצד. הממשלה מטיפה לנו מוסר שצריך להתאחד בזמן מלחמה, ואז מקדמת פה, היום, עכשיו, חקיקה שהמטרה שלה היא להעביר עוד כסף לערוץ 14. הם הגניבו היום העברת סמכויות שלא קשורה למלחמה. ממשיכים לקדם את חוק ההשתמטות. מעבירים בממשלה, חמישה מיליארד שקל כספים קואליציוניים, כסף פוליטי מושחת, מקווים שהציבור לא ישים לב כי הוא במקלטים", תקף לפיד.

"מה ביקשנו מהממשלה הזו? מה ביקשנו מהלשכה של נתניהו שמנהלת, גם עכשיו, את כל תעשיית הרעל הזו? לקחת שבועיים הפסקה מכל הגועל נפש ולתת לעם ישראל להתאחד סביב מלחמה צודקת שכולנו תומכים בה?", טען.

לשאלת ערוץ 7 האם מפלגתו תתמוך בתקציב במסגרת סולידריות בזמן מלחמה השיב "לא נתמוך בתקציב גם אם לא יעבירו כספיים קואליציוניים. זה תקציב פושע של בזבוז כספי ציבור. תקציב שמגניב כספים לאנשים שלא מתגייסים. תקציב השתמטות".