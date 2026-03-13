בפרק החדש של פודקאסט הרפואה של ערוץ 7, אבי חובב, מנהל מרחב מד"א ירושלים, מספר על הדרך שעשה משנותיו כמתנדב במד"א ועד לתפקיד מנהל מרחב ירושלים, תוך שהוא משתף את לקחי השנים הרבות במענה לאירועים קריטיים.

"עשיתי את כל הדרך, התחלתה מגיל 16 כמתנדב ועד לתפקיד הנוכחי," אמר חובב, שמנהל כיום את הערכות מד"א בשטח.

בהתייחסו למצב הביטחוני בזמן מלחמה, הוא הדגיש את ההכנות המיוחדות שנעשות על מנת להבטיח את המענה המהיר והמדויק ביותר לשעת הצורך.

בהתמודדות עם האתגרים בירושלים, העיר שהייתה יעד לשברים שנפלו, סיפר חובב על המסר החשוב לאזרחים בשעת חירום: "המשימה שלנו היא להציל חיים, נקודה."

כשנשאל על זירה זיכרונית שמלווה אותו, שיתף חובב באירועים קשים שזכור לו ביותר מהזירות השונות.