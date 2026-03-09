שר הביטחון בצפון: הזדמנות להכות בחיזבאללה נטע דבאח, משרד הביטחון; סטילס: אלעד מלכה

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, קיים הבוקר (שני) ביקור עבודה בפיקוד הצפון, יחד עם צמרת הפיקוד והאוגדות הלוחמות. במהלך הביקור קיבל השר סקירה מקיפה ממפקד הפיקוד אלוף רפי מילוא.

במהלך הסקירה המודיעינית עודכן השר על חיסולו של אבו חסין ראע'ב, מפקד יחידת "נצר" בחיזבאללה, שחוסל בתקיפת צה"ל הלילה. בנוסף, הוצגו נתונים על קריסת העורף הלבנוני: כ-650 אלף תושבים נטשו את הדאחייה בביירות ועוד כחצי מיליון נמלטו מדרום לבנון.

בשיחה עם המפקדים הדגיש השר כ"ץ את שינוי המשוואה מול האויב: "ההחלטה ללכת קדימה ולהגן על היישובים היא נכונה מוסרית ומבצעית. בניגוד לעבר, אין פינוי ואין נטישה; כל תושב נשאר על אדמתו ובביתו. המשימה מספר אחת היא לתת להם ביטחון מוחלט מפני פשיטות וירי נ"ט".

השר הוסיף מסר תקיף לגבי המשך הלחימה: "מהנקודה הזאת, אנחנו לא רק שלא נסוג מול חיזבאללה, אלא ננצל את ההזדמנות כדי להכות בו ולסכל יכולות שעוד לא הגענו אליהן. העובדה שמיליון לבנונים התפנו מעידה על עוצמת צה"ל ויכולת ההרתעה שלנו. עלינו להפוך את האזור הזה לבטוח הרבה יותר משהיה לפני המבצע".

הוא ציין כי "ממשלת לבנון היא לא מהאו"ם. היא חתמה על הסכמים והתחייבה לפרק את חיזבאללה מנשקו - והיא צריכה לעמוד בזה. ראינו שצבא לבנון והממשלה אפשרו לחיזבאללה לרדת דרומה בניגוד להתחייבויות".

"המסקנה היא תמיד אחת - מה שאנחנו לא נעשה, אף אחד לא יעשה. אנחנו צריכים לוודא שהפעם הדברים יקרו אחרת ונביא ביטחון גדול מאוד לתושבי הצפון", סיכם שר הביטחון.