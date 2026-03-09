חבר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ עמית הלוי, התייחס היום בראיון לערוץ 7 למערכה מול איראן ולמצב בגבול הצפון. לדבריו, לצד הישגים מדיניים, ביטחוניים ואסטרטגיים, קיים גם ממד מוסרי משמעותי במערכה.

לדבריו, "אין ספק, הישגים מדיניים, הישגים ביטחוניים, הישגים אסטרטגיים וצריך להוסיף לרשימה הישג מוסרי ראשון במעלה. אנחנו מחזירים לשיח הבינלאומי חזקי את עולם המושגים של טוב ורע, של צדק ועוול אחרי שנים שהשפעה פרוגרסיבית מחקה את המושגים הללו. רק החלש צודק, עולה מושגים נאו-מרקסיסטי, אין זהות, אין מוסר, אין טוב ואין רע".

הלוי הוסיף כי במערכה הנוכחית ישראל ובעלות בריתה מציבות מחדש את ההבחנה בין טוב לרע בזירה הבינלאומית, ואמר, "והנה במערכה הזאת ישראל עם המעצמה הליברלית, ארה"ב של אמריקה, עומדים ונלחמים מול משטר של רשע, מגדירים נכון את האויב, אלו רשעים מול צדיקים, אלו טובים מול רעים. זאת המערכה, גם זה הישג מאוד חשוב במערכה מול איראן".

בהמשך הראיון התייחס גם למצב בלבנון ואמר כי ישראל חייבת להגדיר יעד ברור. לדבריו, "בלבנון קודם כל צריך להגדיר את היעד. והיעד צריך להיות סילוק איראן מלבנון. אנחנו המון שנים לא שכנים של לבנון, אנחנו שכנים של איראן".

הלוי טען כי ההשפעה האיראנית בלבנון עמוקה ורחבה, ואמר, "מה זה שני שרי חיזבאללה בממשלת לבנון, שרים בכירים? זה שרים של איראן בלבנון. מה זה 13 חברי פרלמנט? מה זה מאות ראשי רשויות, ראשי ארגונים וחברות? כל השליטה של איראן בלבנון צריכה להסתיים".

לדבריו, עד שהמצב ישתנה, על ישראל לקבוע גבולות פעולה ברורים, ואמר, "ישראל חייבת להגדיר לעצמה תוכנית מבצעית שכוללת קו צהוב חדש. קו צהוב צפוני, ליטני וגם מעבר לו, כלומר באזור קריית שמונה והמטולה. זה הכרחי, אנחנו לא יכולים לחזור לשישי לאוקטובר".

הלוי מתח ביקורת גם על אופן ניהול הלחימה והזהיר מפני סיכון חיילים בשיטות הפעולה הנוכחיות. לדבריו, "צריך לומר, כפי שזה מתנהל היום זה מתנהל לא טוב".

הוא הזכיר כי הביע ביקורת דומה גם בנוגע ללחימה ברצועת עזה, ואמר, "אני חוזר על מה שאמרתי ברצועת עזה. כל שיטת הפשיטות והפגיעות, נכנסים לכפר, מכניסים חיילים לכפר, מסתובבים בכפר, חושפים נגמ"שים, חושפים כלים משוריינים שלנו לאויב. ככה לא צריך להתנהל צבאית".

לדבריו, יש צורך בתוכנית סדורה של זרוע היבשה להשתלטות על מרחבים במקום פשיטות נקודתיות. "הרמטכ"ל צריך להכניס ולתת את כל כובד משקלו ולהכין תוכנית כמו שצריך, תוכנית של צבא היבשה, תוכנית סדורה לכיבוש מרחב עם כל מה שזה כולל".

הלוי הוסיף כי יש לפעול על פי כללי לחימה ברורים ולהימנע מפעולות נקודתיות שמסכנות כוחות. לדבריו, "נכנסים חיילים, לא מכניסים אותם ככה לכפרים, לא לעשות פשיטה נקודתית. תופסים את המרחב, יש כללים בזה, יש תורה מבצעית, צריך להתנהל כמו שצריך מבחינת זרוע היבשה".