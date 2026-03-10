סגנית שר החוץ, חה"כ שרן השכל, הזהירה היום בראיון לערוץ 7 מפני הסלמה באנטישמיות באירופה, ובפרט בבלגיה, על רקע המערכה והמלחמה המתנהלת בין ישראל לאיראן. לדבריה, הרשויות במדינה אינן מספקות הגנה מספקת לקהילה היהודית בתקופה רגישה זו.

השכל התריעה מפני הסכנה הנשקפת לקהילה היהודית ואמרה, "זה יגמר בדם. אני קוראת לקהילה היהודית בבלגיה לעזוב את המדינה ולעלות לישראל".

בהמשך הראיון התייחסה גם לשיח הבינלאומי סביב ישראל ואמרה, "מי שעושה למדינת ישראל נזק אמיתי בזירה הבינלאומי הם יאיר גולן, אהוד אולמרט ואהוד ברק. בכל פעם שהם מתראיינים בתקשורת הזרה הנזק הוא בלתי הפיך למדינת ישראל".

השכל התייחסה גם למאמצי ההסברה של ישראל מאז תחילת הלחימה ואמרה, "מתחילת מבצע שאגת ארי, אני יחד עם שר החוץ ומאות עובדים של משרד החוץ בארץ ובעולם כולו עושים מאות של ראיונות לכל כלי התקשורת מסביב לעולם.

לדבריה, למרות הביקורת בתקשורת הזרה, ישנם גורמים רבים שמבינים את מטרות הפעולה הצבאית. "אני חושבת שפה רוב העולם יודע שאנחנו עושים את הדבר הנכון, שהמבצע הזה הוא בעצם מבצע שיגן על האנושות, שייעצב את המזרח התיכון ויכול להוביל לפריחה אמיתית באזור", אמרה.

בהמשך התייחסה להשפעת המערכה מול איראן על קהילות יהודיות בתפוצות וציינה כי בתקופה האחרונה נרשמו אירועים אלימים במספר מדינות. לדבריה, "בימים האחרונים אנחנו רואים מסיונות הולכים וגוברים בעצם של גורמים איראנים להתסיס את השטח, לפגוע ואתה רואה יריות על בתי כנסת בקנדה כבר שלוש פעמים במקומות שונים, בטורנטו, במונטריאול ואת מטען חבלה שהתפוצץ שבוע שעבר בפתח בית כנסת בעיר ליאז' שבבלגיה".

לדבריה, אם הממשלות לא יפעלו בתקיפות נגד האנטישמיות, הסכנה תגבר. "אם אותן ממשלות לא יפעלו עכשיו בנחישות ובכל הכוח כדי להתריע זה ייגמר בדם", אמרה, והוסיפה כי היא סבורה שהרשויות בבלגיה אינן מגינות כראוי על הקהילה היהודית.