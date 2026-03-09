ידין גלמן על סערת עלא דקה: "הקם להורגך השכם להורגו" צילום: ללא

השחקן ידין גלמן בן זוגה של אדוה דדון הגיב לשחקן הערבי-ישראלי עלא דקה שכתב על הזעזוע שהוא חש מהשמחה בישראל בנוגע לתקיפת המשטר בטהרן על ידי צה"ל.

"אני אוהב אותו מאוד, אני מכבד אותו ומעריך אותו, עבדתי איתו בעבר ואני אעבוד איתו בעתיד. אבל כמה אפשר לשמוח על זה שאנחנו משמידים את טהרן? לפי דעתי, ואני לא טועה, היה בטהרן שעון ספירה לאחור שסופר את הזמן עד להשמדת ישראל", הזכיר גלמן.

הוא הוסיף "אז כמה אפשר לשמוח? נראה לי שהקם להורגך השכם להורגו. אפשר מאוד לשמוח שהצבא שלנו עושה בדיוק את מה שאנחנו מבטיחים לכל האויבים שלנו".

כזכור, עלא דקה, כוכב "פאודה", העלה פוסט לרשתות החברתיות בו כתב: "כמה אפשר לשמוח על השמדת טהרן? כמה ריקנות יש במקום הזה שהוא מתמלא כל כך מהר במקומות רחוקים בעולם? מה זאת החולניות הזאת? אף אחד בשום מקום לא מטיל ספק, לא אומר שום דבר, כולם נצמדים למנהיג העליון".