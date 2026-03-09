נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב (יום ב') לעיתון האמריקני "ניו יורק פוסט" כי הוא "לא שמח" מהבחירה במוג'תבא חמינאי למנהיג העליון של איראן כמחליפו של אביו, עלי חמינאי, שחוסל בתחילת מבצע "שאגת הארי".

"אני לא הולך לגלות לכם", אמר טראמפ בנוגע לתוכניותיו לגבי המנהיג הנבחר. "אני לא הולך לגלות לכם. אני לא מרוצה ממנו".

אתמול, זמן קצר לפני שטהרן הכריזה רשמית על הבחירה במוג'תבא חמינאי למנהיג, אמר טראמפ ל-ABC כי המנהיג החדש "לא יחזיק מעמד הרבה זמן" אם לא יקבל את אישורה של ארה"ב.

בריאיון הערב ל"ניו יורק פוסט" אמר טראמפ כי בניגוד למה שהשתמע אולי מהדיווחים בארה"ב, הוא "כלל לא קרוב" להורות לצבא ארה"ב לצאת למבצע קרקעי באיראן כדי לחלץ מהריסות אתר הגרעין באיספהאן את 440 הקילוגרמים של אורניום מועשר לרמה של 60% הקבורים שם מאז מבצע "עם כלביא" בשנה שעברה.