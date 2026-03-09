חבר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ אריאל קלנר, אמר היום (שני) בראיון לערוץ 7 כי יש לפעול נגד חיזבאללה בצורה נחושה - ולטפל בו בדיוק כמו באיראן.

"צריך להבין שחיזבאללה זה איראן בקטן, ארגון רצחני נאצי שמטרתו להשמיד אותנו. את הארגון הזה צריך להשמיד, לרדוף אותו בכל מקום. יש לפרק את הזרוע הצבאית והשלטונית שלו - בדיוק כמו חמאס".

קלנר הוסיף כי גם סוגיית הגבול עם לבנון צריכה להשתנות. "הגבול עם לבנון הוא לא גבול בר הגנה. 1701 זה לא משנה, הגבול היום אינו גבול בר הגנה. גבולה הצפוני של מדינת ישראל צריך להיות על הליטני רק שם אפשר להגן, להביא ביטחון ורק שם צריכה להסתיים המערכה".

בהמשך התייחס גם למערכה מול איראן. "אני שומע מאז שהתחילה המלחמה קולות שקראו להימנע מלהמשיך אותה. גם במלחמת חרבות ברזל היו אצלנו כאלה שביקשו להיכנע, לא להיכנס לרפיח. לא להתעמת עם חיזבאללה או עם איראן. מי שרוצה לשרוד כאן צריך שיהיה לו אורך רוח ויכולת להילחם מלחמות ארוכות".