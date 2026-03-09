רב השומרון, הרב אליקים לבנון, פנה היום (שני) במכתב מיוחד לנוער הגבעות, בו הוא הביע תמיכה במסירות נפשם למען ארץ ישראל, וקרא להם להימנע ממעשי פגיעה ברכוש ובנפש.

הרב הדגיש כי מעשים אלה הם "אנטי-מוסריים", וקרא לצעירים לתעל את המסירות והעוצמות שלהם לבנייה, חקלאות ועשייה חיובית למען ארץ ישראל.

"נוער יקר, חלוצים אהובים", פתח הרב לבנון את מכתבו, והוסיף כי "ארץ ישראל נרכשת ונבנית, רק מתוך תורה וישרות מוסרית. אנו רואים את העוצמות הגדולות שלכם, במסירות נפש למען העם והארץ".

עם זאת, הרב הדגיש כי "פעולות שהם נגד המוסר ונגד התורה, מזיקות למטרה קדושה זו". לדבריו, "פגיעה ברכוש, וקל וחומר בנפש, של כל אדם, יהודי או נכרי היא מעשה אנטי מוסרי, והוא פוגע בנפש אדמת הקדש".

"מתוך הערכה ואהבה, אני פונה אליכם", המשיך הרב, וקרא: "אחים יקרים: אל נא תרעו! רכזו את כוחותיכם, בבניה, ביצירה, בטיפוח עדרי צאן ובקר, ובכל עשיה חיובית". לסיום הרב ציטט את הדברים שאמר ר' יוחנן לריש לקיש: 'חילכם לאורייתא', הפנו את כל כוחותיכם הטובים לבניה וליצירה! הקב"ה יראה את פעולותיכם הטובות ויברך את מעשה ידיכם", סיכם הרב לבנון.