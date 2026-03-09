מחלקת הבחינות של הרבנות הראשית לישראל עדכנה את ציבור הנבחנים כי נקבעו המועדים וחלוקת הנושאים לסבב הבחינות הקרוב לחודש אייר. הבחינות יתקיימו בבנייני האומה בירושלים במהלך חודש אפריל 2026.

הבחינה הראשונה תתקיים ביום חמישי, כ"ט בניסן, 16 באפריל ותעסוק בנושאים שמחות, נידה, חגים, פסח ויום טוב וחול המועד.

ביום חמישי, ו' באייר, 23 באפריל, תיערך בחינה בנושאים איסור והיתר, חופה וקידושין, שבת ומשגיח כשרות.

ביום ראשון, ט' באייר, 26 באפריל, תתקיים בחינה בנושאים מקוואות, עירובין, תפילה וברכות ומצוות התלויות בארץ.

מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, יהודה כהן, אמר כי "מתוך ההבנה בערך לימוד התורה והחשיבות שבהמשך קיום מערך הבחינות כסדרו, ובהתאם להנחיית מועצת הרבנות הראשית לישראל, יינתנו הקלות מתאימות לנבחנים אשר שירתו ומשרתים במילואים".