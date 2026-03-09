דובר צה"ל הודיע הערב (שני) כי בתום הערכת מצב הוחלט להשאיר את מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף ללא שינוי.

על פי ההודעה, ההנחיות הקיימות יישארו בתוקף עד למוצאי שבת בשעה 20:00. בצה"ל ציינו כי המדיניות נקבעה בהתאם להערכת המצב הביטחונית וכי היא תעודכן במידת הצורך.

בעקבות כך שר החינוך יואב קיש הודיע כי מערכת החינוך לא תיפתח ללימודים בכל רחבי הארץ לפחות עד ליום ראשון.

במסגרת ההחלטה נדחה יישום "המתווה הצהוב", שנועד לאפשר פתיחה מדורגת של מוסדות החינוך ברשויות שבהן רמת הסיכון נמוכה יותר.

במשרד החינוך ציינו כי המתווה, שגובש בשיתוף הרשויות המקומיות, צפוי להיכנס לתוקף בתחילת השבוע הבא, בכפוף לאישור פיקוד העורף ובהתאם להערכת המצב הביטחונית.

עוד נמסר כי משרד החינוך ופיקוד העורף ממשיכים להיערך לתרחישים שונים, במטרה לאפשר חזרה בטוחה ומדורגת של התלמידים למוסדות החינוך ברגע שהדבר יתאפשר.