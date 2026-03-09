שר המשפטים יריב לוין הודיע הערב (שני) כי הוא פוסל את עצמו מהטיפול בבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו והעביר את הסמכויות בנושא לשר עמיחי אליהו ממפלגת עוצמה יהודית.

המהלך מגיע לאחר שמחלקת החנינות במשרד המשפטים השלימה את הכנת חוות הדעת בעניין בקשת החנינה של נתניהו.

לפי הנוהל המקובל, חוות הדעת מועברת לשר המשפטים, אשר מגבש המלצה ומעבירה לנשיא המדינה לצורך קבלת החלטה בבקשה.

על פי דיווח של עמית סגל, בייעוץ המשפטי לממשלה גיבשו עמדה שלפיה על לוין להימנע מעיסוק בנושא ולהעביר את הטיפול לשר אחר, בשל ניגוד עניינים.

לטענת הגורמים המשפטיים, לוין נחשב מקורב לנתניהו, חבר במפלגתו ואף העיד במשפטו, ולכן אינו יכול לעסוק בהמלצה בנוגע לבקשת החנינה.

לוין החליט כאמור לפסול את עצמו מהטיפול בנושא ולהעביר את הסמכויות לשר עמיחי אליהו, שיטפל בהמשך ההליך.